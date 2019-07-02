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美食大陸回穩、美國展店 今年營運看好

2019-07-02 18:57經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

美食-KY（2723）今（2）日召開父親節檔期蛋糕銷售說明會，美食表示，因應節慶旺季來臨，該公司推出「平價蛋糕」，拚賣5萬顆。今年在中國市場回溫、美國市場擴充的加持下，法人估，美食的每股稅後純益（EPS）拚優於去年，可望有9-10元的佳績。

美食旗下咖啡通路品牌85度C，目前在中國大陸銷售回溫，毛利率、營益率已連三季升溫，法人表示，第2季為營業淡季，再加上美國新中央廚房開始認列折舊，營運獲利持穩，但本季在旺季加持下，營運動能將向上。

美食今日進行除息，每股配發5元現金股利，除息參考價為171元，股利配發日期為16日。美食開盤股價即展填息氣勢，開盤16分鐘順利填息，最終以173元作收，上漲2元。

美食今年展店計畫方面，中國大陸市場規劃展店15家，將藉由增加美食平台曝光度改善大陸營運，法人估，今年85度C在大陸的營運將漸趨改善，比去年可望更好。

美國市場方面，美食目前在美國西岸有55家直營門市，預期今年將再展15家店，中長期目標則為100家，由於美國業績不斷成長，中央廚房也於今年3月完成去瓶頸工程，可供應現有店面數，第二座中央廚房也已於上（第2）季加入營運，預估在展店帶動下，今年美國營收將呈現兩位數成長。

近期，美食旗下的85度C於7月4日至8月5日間，話題產品「粉紅色巧克力」蛋糕，該公司研發「紅寶石巧克力蛋糕」新品，成為首批使用的連鎖咖啡業者。美食指出，粉紅色巧克力為睽違80年後誕生的全球第4種巧克力，預計18日上市、各門市限量10顆，預期可望帶動搶購熱潮。

美食強調，此次使用的粉紅巧克力，有「紅寶石巧克力」的美譽，是繼黑巧克力、白巧克力，以及牛奶巧克力後，巧克力界的「最新物種」，所以又被稱為「世界第四種巧克力」。

巧克力85度C

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