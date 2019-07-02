大陸貨品來台洗產地 海關5月底又查獲一案

2019-07-02 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



因應美中貿易戰發酵，財政部關務署今（2）日表示，海關已加強查緝，嚴防中國大陸產製貨物借道來台「洗產地」，海關也在5月底查獲一件洗產地新案，來自中國大陸的靜電標籤進口到台灣打算洗成MIT，遭海關查獲，已函送經濟部國貿局處理。

關務署也提醒廠商，如果擔心到了美國被認定為MIC，可事先向美國申請原產地預核，以確保自身權益。關務署官員也表示，目前從美國對我國的查察狀況來看，美國對我國防堵洗產地的相關作為，還算有信心。

日前外媒點名越南及台灣，恐成為大陸貨品洗產地受害者。關務署表示，目前持續透過要求檢附產地證明書的事前措施、加強查核、管理等措施，積極防堵洗產地情形。

關務署表示，自去年8月至今，已查獲六件洗產地案件。最新一案是今年5月30日在基隆關查獲，業者5月19日自中國大陸進口628箱靜電標籤，卻在外包裝、報單上都標示為MIT，關務署已將此案函送國貿局處理。

關務署表示，為防範大陸產製貨物借道來台洗產地，除加強查核進出自由貿易港區、物流中心及保稅倉庫的貨物產地，也針對課稅區通關案件，實施進出口報單比對機制，尤其針對遭美國課徵301關稅或反傾銷稅的高風險產品嚴加查核，一旦發現有產地標示不實或違規出口美國情事，將立即通知國貿局依規定核處。

關務署表示，美國對產品的原產地認定未有一體適用的標準，當產品原料涉及多個國家時，主要是由美國海關暨邊境保護局（CBP）依個案情節認定是否具「最終實質轉型」來判定原產國，若我輸美產品原料來自多國，建議廠商事前可向CBP申請原產地預先審核，以確保自身權益。

關務署表示，針對美國對中國大陸加徵關稅清單項目，海關除於通關點加強查驗外，也在通關系統自動發送提示訊息，提醒業者應注意出口貨物原產地，並在各關建置窗口提供業者諮詢，協助其瞭解美國原產地規定資訊，業者可多加利用。