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工總搭橋 台越產合簽4份MOU

2019-07-02 18:05經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

工總「亞太產業合作推動委員會」（CAPIC）與越南工商會（VCCI）三度合作舉辦「2019年臺越產業合作論壇」， 今（2）日在胡志平市舉行，共計超過450名產官學研人士參加。由工總副理事長詹正田與越南工商會主席武進祿共同主持，雙方會中也簽訂4份MOU。

工總表示，雙方在紡織產業、輕工業基礎技術與自動化、智慧城市之智慧應用等領域展開熱烈討論，希望能進行產業合。為此雙方就未來機制之建構與維持深入討論，並簽署4份MOU，做為未來合作的見證。

工總指出，台越雙方的業者及智庫專家在論壇中，分享各自的產業發展現況與市場推動利基，同時探討如何在這波美中貿易爭端中，加強台越在供應鏈的連結與合作，進一步考慮技術轉移及潛在合作項目。雙方敲定未來將定期舉商業媒合、人才培訓與教育訓練等；另就技術層面進行深入交流。

經濟部工業局局長呂正華、駐越南代表處大使石瑞琦、越方工貿部工業局副局長吳凱環、亞非司副司長蘇玉山及越南駐台大使阮英勇等台越官員出席開幕式。越方產業代表包括越南工商會、越南台灣商會聯合總會、越南紡織服裝協會（VITAS）、越南發明協會、越南機械協會和越南支援性產業協會。台方產業代表包金工中心、紡拓會、工研院、資策會、針織公會、人纖公會、照明燈具輸出公會等。

工總「亞太產業合作推動委員會」(CAPIC)2日與越南工商會(VCCI)在胡志明...
工總「亞太產業合作推動委員會」(CAPIC)2日與越南工商會(VCCI)在胡志明市，舉辦「2019年臺越產業合作論壇」，超過450位台越產官學研人士參加。（工總提供）
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