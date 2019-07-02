中市府減生煤再限機組 台電：無視全國電力供應需求

2019-07-02 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對台中市除計畫進一步削減台中電廠生煤用量外，並打算按季核配用煤量，使空汙季減少5部機組用量。對此，台電今（2）日回應表示，能源轉型與增氣減煤需要時間，以按部就班逐步達成，不能隨興無止盡減煤及限用機組。

台電強調，需要考量天然氣的供應、機組調度及用電成長問題，台中市府此舉將衝擊全國電力穩定及影響經濟民生，受影響的不僅是台電公司，更是全國人民，不可不慎。

台電表示，電力供應每分每秒都在變動，需要保持彈性，但中市府自行規劃設定空汙季（10月至隔年4月）用煤量上限，並要求只能使用5部機組發電，如此將嚴重影響調度彈性，衝擊電力穩定。

台電指出，台中火1部機供電能力約53萬瓩，若要求10月到翌年4月停5部機組（含大修），將影響備轉容量率約7.8~9.0%（5部機計算）。

台電進一步表示，台中市衝經濟擴大招商，工商業持續發展，用電逐年升高。台電公司願與市府合作，共同思考什麼才是兼顧「穩定供電拼經濟」與「改善空品顧環保」的最佳方法，而目前執行空品不良時期降載，以及各項環保改善措施，都可以大幅降低排放，台電雖已盡力配合市府減煤，但仍須確保供電穩定，不可躁進。