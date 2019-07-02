中市府砍中火5機組 台電：備轉容量率恐大減9％

2019-07-02 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台中火力電廠有10部燃煤機組，及4部氣渦輪機組，總裝置容量達578萬瓩，是台灣第一大的火力電廠，也是全球第2大火力電廠，僅次於內蒙古的托克托電廠。（台電提供）中央社 分享 facebook

台中市政府又打空汙！今天拋出中火10部機組需在空汙季減半，只能運轉5部機組發電。對此，台電發言人徐造華受訪時說，中火1部機組裝置容量55萬瓩，5部機組共275萬瓩，而全台秋冬所需用電約為3000萬瓩，換算下來，若中市府真的限制5部火力機組，全國備轉容量率恐將大減9％。

徐造華說，我國的能源轉型策略是「增氣減煤」，這是需要時間按部就班來做，且燃煤用量本就規畫從今年的1600萬噸，減少到明年的1260萬噸，「這樣的目標已經很難達成了」，現在若要將中火火力機組砍半，「要用什麼電來補？」目前核二、三都已經滿載，只能靠天然氣，但天然氣供應也有它的極限。

事實上，經濟部長沈榮津早在今年初，便率領台電公司高層前往台中市拜會市長盧秀燕，並且達成空汙季中火機組減少2部、非空汙季1部的共識，相當於全年平均可減少1.5部機組。徐造華無奈地說，若按照中市府今天所說，中火機組必須砍半到5部，恐怕將衝擊備轉容量率。

徐造華說，中火1部機組裝置容量55萬瓩，5部機組共275萬瓩，而全台秋冬所需用電約為3000萬瓩，換算下來，若中市府真的限制5部火力機組，全國備轉容量率恐將大減9％，衝擊全台供電穩定，況且當初答應中市府空汙季減少2部機組，已經很勉強了，要再減少恐怕有難度。