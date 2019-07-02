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長榮罷工空服員爸媽力挺 現場溫情喊話、狂踩寶特瓶怒罵

豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

打空汙！台中市府出重手 要中火空汙季期間減半發電

2019-07-02 15:57經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中市長盧秀燕在市政會議中宣布，將對台中火力發電廠限制空汙季減半發電。圖／中市府...
台中市長盧秀燕在市政會議中宣布，將對台中火力發電廠限制空汙季減半發電。圖／中市府提供
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台中市政府管制台中火力電廠燃燒生煤再出重手，除了大砍中火生煤使用量，今（2）日更進一步要求，每年10月到隔年4月空汙季期間，中火只能使用5部機組發電，換言之，中火必須減半發電。

台中市政府稍早才決定，對明年中火生煤用量要再大砍156萬噸，台電初估一年將產生36億度電缺口，台電已對台中市政府喊話，比舉恐將影響整體經濟發展。

對此，環保局長吳志超強調，近二年通霄、大林、林口陸續有燃氣複循環機組，與超超臨界燃煤機組加入運轉發電，且通宵既有超導迴線升級即將在今年6月完成，讓原本因輸電線路限制的70萬瓩電力可以順利送出。

吳志超指出，據估計今年整體裝置容量可以增加230.7萬瓩，足以取代中火將近一半的發電量，且不影響全國電量使用，因此市府要求台電減少燃煤機組發電，改善台中空氣品質，一切有所依據，也請中央或台電不要拿用電問題來恐嚇民眾。

據了解，經濟部長沈榮津今年初率領台電團隊拜會台中市長盧秀燕，當時台電拋出的最大讓步為「不指定，空污季降2部、非空污季降1部」方案，等於全年平均可減1.5部機組。

盧秀燕今日表示，空汙整治是最重要的施政目標，採取緊迫釘人、強力稽查態度，每天都在盯、拿出證據就罰款絕不寬貸。環保署空汙數據看得出成果，今年1至6月PM2.5濃度只有每立方公尺18.7微克，這是自2016年以來最低的數字。

今年下半年，中火10部機組將申請操作許可展延，台中市環保局把握機會，將依據台中市生煤管制條例，要求中火自2020年起生煤使用量減少四成，也就從明年起，中火生煤全年使用量必須降到1,104萬噸以下。

吳志超表示，除了生煤使用量減少四成、降為1,104萬噸之外，針對每年空汙季期間，中火也只能使用5部機組發電，同時限制生煤使用量。

台電空汙環保空氣品質電廠

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