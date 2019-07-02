台灣人工智慧晶片聯盟成軍 電子大廠共襄盛舉

2019-07-02 14:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



「台灣人工智慧晶片聯盟」於今（2）日成軍，包括鈺創、聯發科、聯電、廣達、台達電等國內外逾50家半導體與ICT大廠，以及國內大學及工研院等國家級研發機構，共同建構AI生態系、發展關鍵技術、加速產品開發，全速搶攻AI晶片戰略布局。

行政院政務委員吳政忠表示，政府推動「台灣AI行動計畫｣，積極發展智慧系統以推升「5+2產業創新政策」，其中AI晶片運算能力正是發展所有智慧系統的核心。

此次結合產學研成立「台灣人工智慧晶片聯盟」，從系統應用角度發展智慧裝置端AI晶片，連接AIoT生態系，目標促進台灣成為全球AI創新研發基地與AI智慧系統輸出國。

經濟部長沈榮津指出，AI晶片總體市場產值預估在2022年可以達到5,000億元，台灣有半導體、ICT等強項，更是全球大廠信任的夥伴，這些優異條件奠定了台灣具備發展裝置端AI晶片的優勢。

為了協助晶片設計業者掌握AI晶片彈性多工的自主設計能力，同時因應製造及封測業者對於少量多樣、快速產製的技術缺口，經濟部整合產官學研資源推動「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，諧音愛台聯盟），讓業者能降低10倍的AI晶片研發費用、縮短AI晶片六個月以上的開發時程，同時AITA聯盟也將打造具備多工、彈性、低耗電的新興AI晶片架構，使台灣半導體產業得以彎道超車，確保AI晶片位居全球前三名的領先地位。

另一方面，具優異性能的AI晶片，將決定AI系統的效能及應用服務的品質。愛台（AITA）聯盟未來將推動AI晶片業者與軟體、系統及服務業者的共創生態系，打造台灣AI晶片成為全球應用服務的大腦。

經濟部技術處長羅達生指出，配合行政院「台灣AI行動計畫」與「AI on Chip」政策方針，推動「AITA愛台聯盟」，除了結合國內主要的半導體設計、製造、封測、軟體及ICT系統業者，進行上下游產業鏈的「垂直」結合，更介接國際雲端大廠、電子設計自動化軟體等大廠及與潛力新創，形成「跨域」連結，全力研發AI晶片與智慧系統應用技術，讓台灣產業可以在下一波智慧革命中掌握優勢，同時也為民眾打造AI無所不在便利的智能環境。

受邀擔任「台灣人工智慧晶片聯盟」會長的鈺創董事長盧超群表示，AI發展中，最關鍵且台灣可著力的部份，正是台灣所擅長的半導體產業，將半導體的技術跟AI整合才能持續與國際並駕齊驅。