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國發會：7月12日成立「台灣區塊鏈大聯盟」

2019-07-02 12:44經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

「亞洲區塊鏈高峰會」今（2）日登場，國發會主委陳美伶出席致詞時表示，在數位科技主導全球經貿實力消長的新時代，國發會相當重視區塊鏈發展，並將於12日成立「台灣區塊鏈大聯盟」。

陳美伶指出，世界經濟論壇（WEF）將區塊鏈譽為繼網際網路後第4波工業革命的潛力科技之一，國際研究機構顧能（Gartner）也將區塊鏈列為2019年10大科技趨勢。

陳美伶說，在數位科技主導全球經貿實力消長的新時代，國發會對於區塊鏈發展相當重視，透過基礎環境營造、法規調適、資金協助等措施，協助國內區塊鏈發展。

陳美伶表示，國發會將在7月12日成立「台灣區塊鏈大聯盟」，以推動區塊鏈應用服務發展，將邀請產官學研各界加入，期透過公私協力的方式，推動法規調適、場域應用、人才培育、國際交流等，進而創造良好的發展環境，讓區塊鏈應用在台灣能蓬勃發展。

除了創造有助於區塊鏈應用發展的環境外，與國際的合作交流也在同步進行中。陳美伶表示，日前率團赴歐盟「資通訊網絡暨技術總署」共同召開第1屆「台歐盟數位經濟對話」時，歐方邀請台灣加入「國際可信任區塊鏈應用服務協會（INATBA）」，該組織係做為歐洲區塊鏈業者與歐盟政府機構的對話平台，國發會現正研議參與方式，未來將促進台歐區塊鏈業者更密切合作。

國內已有許多業者投入區塊鏈領域，政府也積極推動區塊鏈示範應用，提升政府公共治理效能。陳美伶說，台灣必須要善用此一技術，在各領域中找到獨特的優勢，實現「區塊鏈+」的發展潛力，以及產業的升級與創新，而國發會研擬智慧政府行動方案，帶動數位國家發展與轉型。

「亞洲區塊鏈高峰會」今（2）日登場，國發會主委陳美伶出席致詞時表示，在數位科技主...
「亞洲區塊鏈高峰會」今（2）日登場，國發會主委陳美伶出席致詞時表示，在數位科技主導全球經貿實力消長的新時代，國發會相當重視區塊鏈發展，並將於12日成立「台灣區塊鏈大聯盟」。圖／國發會提供
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