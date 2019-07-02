親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

都市再生要拆除重建？看香林社區怎麼做

AIA友邦人壽高凝聚力 連二年獲亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-02 12:12經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

以員工高度凝聚力獲認可，AIA友邦人壽再度獲得亞洲人力資源專業權威刊物 HR Asia 第二屆「亞洲最佳企業雇主獎Best Companies to Work For in Asia Award）」殊榮。 AIA友邦人壽為連續兩年獲得肯定。

此獎項覆蓋12個不同領域，本次有186家企業入選，共有51家獲得此榮譽。

AIA友邦人壽致力成為人才嚮往聚集的企業，深信快樂的員工才能在工作中展現最好的自己，進而建立服務文化、創造優質績效。

AIA友邦人壽員工在本次調查中展現的高度凝聚力更深獲評審肯定，AIA友邦人壽總經理侯文成表示，對於能連續獲得台灣「亞洲最佳企業雇主獎」之榮譽，深感榮幸與驕傲。

「這個獎項對AIA友邦人壽來說是一個重要的肯定，代表我們持續認真耕耘台灣的作為被看見。保險是關懷人的事業，我們關懷客戶的行動，從關照員工的身心靈開始。我們相信協助員工在工作中展現最好的自己，同時也會幫助客戶及員工過更健康，更長久，更美好的生活！」

AIA友邦人壽以「樂展雄心：樂進、樂學、樂活、樂群」之四面向為員工價值主張，組織內部從文化、工作成效、晉升、領導力、健康管理、整體薪酬方面同步推廣多項人才培育業務，以創造快樂工作環境，發揮員工優勢。

為確實掌握人才發展策略方向之正確性，AIA友邦人壽每年進行蓋洛普（Gallup）員工敬業度調查，2018年調查結果有高達74%為高凝聚員工，此調查結果在AIA友邦集團所有市場中亦屬名列前茅。

身為全球最大人壽保險集團的一員，AIA友邦人壽期許以服務領先同業，因此人力資源管理策略定錨於將服務思維深耕於組織文化中。

在縱向的直屬團隊關係上，由基層員工主動提出獨特的服務績效指標，在橫向的跨部門團隊關係上，也成立Sircle （Service+Circle）團隊，由部門推派服務種子代表，定期聚集討論如何執行領袖服務的3A服務指標：態度（Attitude）、正確（Accuracy）、快速（Acceleration），以深耕並落實服務文化。

AIA友邦人壽為帶領同仁更迅速投入保險市場開拓，除持續開發創新商品，提升保險服務及工作效能外，更提供全體員工更健康、有活力與舒壓的友善工作環境。

在AIA友邦人壽，員工享有業界最低每天七小時的工作時數，優渥的特休假及病假、家庭照顧假、志工假、員工壓力調適或心理諮商之員工協助方案（EAP，Employee Assistance Program）等。

該公司亦成立「健康促進諮詢服務中心」，於辦公室內推廣各類體適能活動，如柔軟操推廣、減重比賽、瑜珈和球類等運動社團，邀請員工一同參與戶外健康日等，鼓勵員工利用工作閒暇運動健身維持健康身心，快樂工作。

另外，更舉辦年度員工健康檢查（三高防治）、員工家庭日等活動，管理員工健康、紓解員工壓力，照護員工的心靈。

AIA友邦人壽再度獲「HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎」肯定，人力資源總監廖穗...
AIA友邦人壽再度獲「HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎」肯定，人力資源總監廖穗芬（左五）與同仁一同上台接受頒獎。圖／AIA友邦人壽提供
分享

相關新聞

保戶荷包又要縮水了！300 張利變保單 大降息

2019-07-02 01:16

證交所董座 許璋瑤續任

2019-07-02 01:04

外資匯入 台幣一度升破31

2019-07-02 01:03

金融業徵委託書 門檻拉高

2019-07-02 01:02

市場派搶經營權 難度增

2019-07-02 01:01

富邦金 奪亞洲最佳雇主獎

2019-07-02 00:56

台壽 數位創新揚名國際

2019-07-02 00:56

一銀 辦慈善音樂會慶生

2019-07-02 00:56

哪2家純網銀出線？ 月底公布

2019-07-02 00:25

實體店面電子支付 每筆5萬免認證

2019-07-01 23:46

中壽隱含價值增11％ 每股68元

2019-07-01 23:31

金管會衝電支 祭五大開放

2019-07-01 23:28

利他互惠型生態系統的純網銀 可發揮鯰魚效應

2019-07-01 21:33

在家也能看國際鈔券展覽 央行券幣數位博物館舉辦特展

2019-07-01 17:51

蝦米？！逾200張利變保單7月大降息

2019-07-01 16:56

中租跨足機車融資 10年內車子可申貸

2019-07-01 14:58

新台幣早盤漲 對日圓重回0.28

2019-07-01 14:47

國泰金除息1.5元 首日強勢填息八成

2019-07-01 14:23

美日「鈔」級省 換日幣30萬可賺一碗拉麵錢

2019-07-01 13:39

使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24

除貿易戰 中華信評示警：金融機構正面臨兩項新興風險

2019-07-01 13:21

員工認同度九成 這家公司獲亞洲最佳雇主獎

2019-07-01 13:08

熱錢來了 台幣本周估升破31

2019-06-30 00:22

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 15:01

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:31

永豐金證券攜手陽光基金會推廣逆齡肌力運動 第二季講座 分享「翻轉老化」的理念，與客戶一起儲備健康身體

2019-06-28 08:00
看更多

熱門文章

18金釵偷跑罷工合法？ 實際數據打臉

2019-07-01 20:14

長榮曠職空服員班機何時靠橋？ 說法一變再變

2019-07-01 21:19

老縣長千字文批：我以父愛看待罷工，長榮卻以父權處理

2019-07-01 17:46

航空業界指這些跡象顯示 工會對長榮空服影響力降低

2019-07-02 09:47

喝不到了？蘋果西打傳供貨不穩 部分通路暫停銷售

2019-07-01 19:36

無論今早協商成果如何 長榮空服今晚都要上凱道

2019-07-02 08:54

18名罷工空服員遭記曠職 工會：網友人身攻擊將提告

2019-07-01 13:46

長榮罷工「18金釵」又少1人！已4人領三寶回公司服勤

2019-07-01 16:58

影／遭記曠職長榮金釵哭了！長榮駁：不懲處合法罷工者

2019-07-01 18:56

長榮承諾不懲處基層會員 工會批混淆視聽：其他幹部呢？

2019-07-01 22:37

立法院三讀 長照扣除額今年起適用

2019-07-01 18:21

罷工進入延長戰 前空姊訴：長榮從沒把空服員當人看！

2019-07-01 16:39

蝦米？！逾200張利變保單7月大降息

2019-07-01 16:56

禁秋後算帳等談不攏 桃空職工：協商不成將無限期罷工

2019-07-01 20:15

長榮航空罷工手事件 王浩宇：越踩越硬，恐難再妥協了

2019-07-01 14:36

保戶荷包又要縮水了！300 張利變保單 大降息

2019-07-02 01:16

長榮懲處擅離職守空服員 工會駁他們有告知座艙長教官

2019-07-01 19:28

所得稅法三讀修正 增長照扣除額12萬元

2019-07-01 18:45

遭記曠職空服員泣訴壓力大 盼外界勿模糊罷工焦點

2019-07-01 14:15

長榮罷工二次協商 工會理事長：堅持不放棄任何會員

2019-07-02 10:17

使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24

堅持走完不當勞動行為裁決程序 長榮：建立罷工案先例

2019-07-01 16:11

日限關鍵材料輸韓 台廠得利

2019-07-02 01:24

張孝威閃退TVBS董事長職務 傳陳文琦接任

2019-07-01 19:29

空服員歸隊 懲處程序照走

2019-07-02 01:13

長照扣除額12萬 明年報稅29萬戶受惠

2019-07-02 00:47

長榮勞資協商中 工會：若再破局不排除高強度抗議活動

2019-07-02 11:23

反擊秋後算帳說 長榮航：工會操作假議題

2019-07-01 17:44

高鐵增班、提早發車 中南部旅客轉乘機捷到機場更便捷

2019-07-01 13:12

郝明義看罷工預告：諾曼地登陸做預告 就等著被殲滅了

2019-07-02 11:15

大飲風暴擴大 傳蘋果西打斷貨

2019-07-02 01:21

長照扣除額12萬 訂排富門檻

2019-07-02 01:14

長榮空服罷工 觀光業者：機票變貴 人進不來

2019-07-01 16:25

罷工戰線拉到暑假中期較有利？ 王浩宇質疑長榮肯讓步

2019-07-01 18:49

台積歐亞營運 何麗梅接掌

2019-07-02 01:33

長榮勞資周二協商 秋後算帳條款難解

2019-07-02 00:12

台積電最高女性主管何麗梅接掌非美地區業務

2019-07-01 16:24

房仲也玩斜槓！21世紀不動產搶攻「租屋」市場大餅

2019-07-01 16:40

長榮空服員罷工秋後算帳？工會籲資方撤24人曠職

2019-07-01 12:31

長榮勞資協商破局 他喊話：抱丟飯碗的決心才有機會

2019-07-01 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top