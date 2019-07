AIA友邦人壽高凝聚力 連二年獲亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-02 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



以員工高度凝聚力獲認可,AIA友邦人壽再度獲得亞洲人力資源專業權威刊物 HR Asia 第二屆「亞洲最佳企業雇主獎Best Companies to Work For in Asia Award)」殊榮。 AIA友邦人壽為連續兩年獲得肯定。

此獎項覆蓋12個不同領域,本次有186家企業入選,共有51家獲得此榮譽。

AIA友邦人壽致力成為人才嚮往聚集的企業,深信快樂的員工才能在工作中展現最好的自己,進而建立服務文化、創造優質績效。

AIA友邦人壽員工在本次調查中展現的高度凝聚力更深獲評審肯定,AIA友邦人壽總經理侯文成表示,對於能連續獲得台灣「亞洲最佳企業雇主獎」之榮譽,深感榮幸與驕傲。

「這個獎項對AIA友邦人壽來說是一個重要的肯定,代表我們持續認真耕耘台灣的作為被看見。保險是關懷人的事業,我們關懷客戶的行動,從關照員工的身心靈開始。我們相信協助員工在工作中展現最好的自己,同時也會幫助客戶及員工過更健康,更長久,更美好的生活!」

AIA友邦人壽以「樂展雄心:樂進、樂學、樂活、樂群」之四面向為員工價值主張,組織內部從文化、工作成效、晉升、領導力、健康管理、整體薪酬方面同步推廣多項人才培育業務,以創造快樂工作環境,發揮員工優勢。

為確實掌握人才發展策略方向之正確性,AIA友邦人壽每年進行蓋洛普(Gallup)員工敬業度調查,2018年調查結果有高達74%為高凝聚員工,此調查結果在AIA友邦集團所有市場中亦屬名列前茅。

身為全球最大人壽保險集團的一員,AIA友邦人壽期許以服務領先同業,因此人力資源管理策略定錨於將服務思維深耕於組織文化中。

在縱向的直屬團隊關係上,由基層員工主動提出獨特的服務績效指標,在橫向的跨部門團隊關係上,也成立Sircle (Service+Circle)團隊,由部門推派服務種子代表,定期聚集討論如何執行領袖服務的3A服務指標:態度(Attitude)、正確(Accuracy)、快速(Acceleration),以深耕並落實服務文化。

AIA友邦人壽為帶領同仁更迅速投入保險市場開拓,除持續開發創新商品,提升保險服務及工作效能外,更提供全體員工更健康、有活力與舒壓的友善工作環境。

在AIA友邦人壽,員工享有業界最低每天七小時的工作時數,優渥的特休假及病假、家庭照顧假、志工假、員工壓力調適或心理諮商之員工協助方案(EAP,Employee Assistance Program)等。

該公司亦成立「健康促進諮詢服務中心」,於辦公室內推廣各類體適能活動,如柔軟操推廣、減重比賽、瑜珈和球類等運動社團,邀請員工一同參與戶外健康日等,鼓勵員工利用工作閒暇運動健身維持健康身心,快樂工作。