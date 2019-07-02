AIA友邦人壽高凝聚力 連二年獲亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-02 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



以員工高度凝聚力獲認可，AIA友邦人壽再度獲得亞洲人力資源專業權威刊物 HR Asia 第二屆「亞洲最佳企業雇主獎Best Companies to Work For in Asia Award）」殊榮。 AIA友邦人壽為連續兩年獲得肯定。

此獎項覆蓋12個不同領域，本次有186家企業入選，共有51家獲得此榮譽。

AIA友邦人壽致力成為人才嚮往聚集的企業，深信快樂的員工才能在工作中展現最好的自己，進而建立服務文化、創造優質績效。

AIA友邦人壽員工在本次調查中展現的高度凝聚力更深獲評審肯定，AIA友邦人壽總經理侯文成表示，對於能連續獲得台灣「亞洲最佳企業雇主獎」之榮譽，深感榮幸與驕傲。

「這個獎項對AIA友邦人壽來說是一個重要的肯定，代表我們持續認真耕耘台灣的作為被看見。保險是關懷人的事業，我們關懷客戶的行動，從關照員工的身心靈開始。我們相信協助員工在工作中展現最好的自己，同時也會幫助客戶及員工過更健康，更長久，更美好的生活！」

AIA友邦人壽以「樂展雄心：樂進、樂學、樂活、樂群」之四面向為員工價值主張，組織內部從文化、工作成效、晉升、領導力、健康管理、整體薪酬方面同步推廣多項人才培育業務，以創造快樂工作環境，發揮員工優勢。

為確實掌握人才發展策略方向之正確性，AIA友邦人壽每年進行蓋洛普（Gallup）員工敬業度調查，2018年調查結果有高達74%為高凝聚員工，此調查結果在AIA友邦集團所有市場中亦屬名列前茅。

身為全球最大人壽保險集團的一員，AIA友邦人壽期許以服務領先同業，因此人力資源管理策略定錨於將服務思維深耕於組織文化中。

在縱向的直屬團隊關係上，由基層員工主動提出獨特的服務績效指標，在橫向的跨部門團隊關係上，也成立Sircle （Service+Circle）團隊，由部門推派服務種子代表，定期聚集討論如何執行領袖服務的3A服務指標：態度（Attitude）、正確（Accuracy）、快速（Acceleration），以深耕並落實服務文化。

AIA友邦人壽為帶領同仁更迅速投入保險市場開拓，除持續開發創新商品，提升保險服務及工作效能外，更提供全體員工更健康、有活力與舒壓的友善工作環境。

在AIA友邦人壽，員工享有業界最低每天七小時的工作時數，優渥的特休假及病假、家庭照顧假、志工假、員工壓力調適或心理諮商之員工協助方案（EAP，Employee Assistance Program）等。

該公司亦成立「健康促進諮詢服務中心」，於辦公室內推廣各類體適能活動，如柔軟操推廣、減重比賽、瑜珈和球類等運動社團，邀請員工一同參與戶外健康日等，鼓勵員工利用工作閒暇運動健身維持健康身心，快樂工作。