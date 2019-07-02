5月製造業景氣燈號連七藍 台經院：貿易戰不確定性遞延

2019-07-02 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台經院今（2）公布5月製造業景氣燈號，連續第七顆衰退藍燈，主因受到日前美中紛爭升溫、國際原物料價格走緩等國際紛擾所致。台經院並指出，雖然近期美中和談，但在尚未達成最終的協議前，只是將不確定性遞延，後續若談判不順，恐再挫投資人信心。

台經院說明，受到美中貿易紛爭升溫、國際原物料價格走緩、比較基期偏高等因素影響，出口與外銷訂單皆呈現連續七個月負成長態勢，進口與工業生產指數年增率再度由正轉負，拖累原物料投入面、需求面與售價面指標表現，整體製造業景氣信號值較上月減少0.6分，燈號續為衰退的藍燈表現。

從細部產業來看，在化學材料業方面，受到國際油價下跌，加上美中貿易摩擦升溫，影響下游買盤購料需求，加上國內主要領導廠商工安事故尚未復工，部分石化廠排定計畫性檢修，衝擊需求面與價格面指標表現，故整體化學材料業景氣續為衰退的藍燈。

在機械設備業方面，美中貿易戰火再度延燒，美國制裁中國科技業，引發全球企業恐慌，投資意願下滑，中國對我國機械業的採購訂單下滑更為嚴重，東協對我國的機械業需求亦明顯減弱，使得機械產品出口、外銷訂單與生產指數皆呈現雙位數負成長，拖累需求面與原物料投入面指標，故機械設備業景氣燈號續為衰退的藍燈。