5月製造業景氣 連亮七顆「衰退」藍燈

2019-07-02 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣經濟研究院今（2）日發布5月製造業景氣燈號，受到美中貿易紛爭升溫、國際原物料價格走緩、比較基期偏高等因素影響，出口、外銷訂單與工業生產指數均顯頹勢，拖累原物料投入面、需求面與售價面指標表現，5月製造業景氣連續第七個月亮出「衰退」藍燈。

台經院助理研究員方俊德分析，5月美中貿易談判突生變數，雙方互相加徵關稅，且將戰火從原本的商品貿易延伸至個別企業，增添全球經貿不確定性風險；根據近期主要國家所公布的製造業採購經理人指數（PMI）來看，顯示全球製造業活動依舊疲弱。

在國內方面，出口與外銷訂單連續七個月負成長，進口與工業生產指數年增率再度由正轉負，拖累原物料投入面、需求面與售價面指標表現，整體製造業景氣信號值月減0.6分，燈號續為衰退的藍燈表現。

從細部產業來看，在化學材料業方面，受到國際油價下跌，加上美中貿易摩擦升溫，影響下游買盤購料需求，加上國內主要領導廠商工安事故尚未復工，部分石化廠排定計畫性檢修，衝擊需求面與價格面指標表現，整體化學材料業景氣續為衰退的藍燈。

機械設備業方面，美中貿易戰火再度延燒，美國制裁中國科技業，引發全球企業恐慌，投資意願下滑，中國對我國機械業的採購訂單下滑更為嚴重，東協對我國的機械業需求也明顯減弱，使得機械產品出口、外銷訂單與生產指數皆呈現雙位數負成長表現，拖累需求面與原物料投入面指標，當月機械設備業景氣燈號續為衰退的藍燈。