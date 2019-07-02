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陳美伶：實現「區塊鏈+」 台灣轉型數位國家

2019-07-02 09:40經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

國發會主委陳美伶。聯合報系資料照
國發會主委陳美伶。聯合報系資料照
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「亞洲區塊鏈高峰會」今（2）日登場，國發會主委陳美伶出席致詞時表示，在數位科技主導全球經貿實力消長的新時代，國發會相當重視區塊鏈發展，台灣必須善用此一技術，實現「區塊鏈+」潛力，最終朝向數位國家發展與轉型。

陳美伶表示，世界經濟論壇（WEF）將區塊鏈譽為繼網際網路後第四波工業革命的潛力科技之一，國發會刻正研擬智慧政府行動方案，已有許多政府單位研議將區塊鏈示範應用納入方案，希望藉由區塊鏈技術提升政府公共治理效能。

為推動區塊鏈應用服務發展，國發會籌備成立「台灣區塊鏈大聯盟」，將於本月12日正式上路，將邀請產官學研各界加入，透過公私協力的方式，推動法規調適、場域應用、人才培育、國際交流等，讓區塊鏈應用在台灣蓬勃發展。

陳美伶指出，除了創造有助於區塊鏈應用發展的環境外，與國際的合作交流也不可免。

日前她率團與歐盟「資通訊網絡暨技術總署」共同召開第一屆「台歐盟數位經濟對話」時，歐方主動邀請我方加入「國際可信任區塊鏈應用服務協會」，該組織是歐洲區塊鏈業者與歐盟政府機構的對話平台，國發會現正研議參與方式，未來將促進台歐區塊鏈業者更密切合作。

陳美伶強調，國發會相當重視區塊鏈發展，透過基礎環境營造、法規調適、資金協助等措施，協助國內區塊鏈發展，在各領域中找到獨特優勢，實現「區塊鏈+」的發展潛力。

區塊鏈

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