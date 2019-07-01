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2019中職選秀會全名單 味全龍共選了32人

不能造成別人不便？從長榮罷工看台灣勞動困境

前瞻基礎建設二期計畫 執行率達96.2%

2019-07-01 20:04經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國家發展委員會今（1）日表示，前瞻基礎建設第二期計畫，截至5月，預算執行率達96.2%；國發會表示，為強化競爭力，前瞻計畫聚焦軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全、人才培育促進就業等八大建設。

國發會說明，前瞻基礎建設計畫第一期（2017至2018年度）已編列特別預算1, 070.7億元，預算達成率超過九成二；第二期（2019至2010年度）復經立法院通過特別預算2,229.5億元，截至今年5月止累積分配數247.1億元，執行數為237.6億元，計畫經費執行率為96.2%。

國發會國土區域離島發展處說明前瞻執行成效，其中，軌道建設部分，行政院已核定推動中之軌道建設，包括台北捷運系統三鶯線、台鐵成功追分段鐵路雙軌化工程及淡海輕軌等重大建設，均按工程進度積極推動中。

在水環境建設部分，石門水庫阿姆坪防淤隧道工程之進水口基樁已全部完成，主隧道已完成440公尺；湖山水庫第二原水管工程計畫，施做擋土排樁已完成，完成長度共計2,462公尺，輸水路完成長度240公尺；另外，包括「大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造」等21件全國水環境改善案件已完工。

綠能建設中，國發會表示，科學城低碳智慧環境基礎建置的科技計畫，包括Acer、成大、車輛中心的自駕車，已進駐台灣智駕測試實驗室場域，進行性能測試及展示。

至於數位建設的執行成效，則包括推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫，公視配合「百年未來」紀錄片，與總統府合作製作之360度環景數位敘事網站「未來百年」。以及建構園區智慧機器人創新自造基地計畫，組成無人機隊，鏈結南科自造基地三維製程及模擬程式等資源，後續精進機型外型，運用三維列印製程加速開發。

另外，城鄉建設部分，首先，校園社區化改造，社區資訊站開放時數共6,782小時，參與資訊應用學習之社區民眾計1.3萬人次；另外，營造優質友善運動場館設施，已核定補助新竹市立棒球場新建工程等125案。

前瞻基礎建設計畫的執行與民眾生活息息相關，國發會強調，將與地方持續推動各項計畫，提升台灣競爭力，帶動經濟發展。

前瞻基礎建設國發會

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