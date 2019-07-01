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自己的煤、LNG自己運！台電攜裕民、光明等組船運公司

2019-07-01 19:20經濟日報 記者江睿智╱即時報導

台電今（1）日宣布，將出資4億元，與裕民航運、光明海運、日商KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 合資成立船運公司。

台電這項合資案已獲經濟部同意，將報行政院核定。台電總經理鍾炳利與裕民航運、光明海運、日商KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.簽訂合作備忘錄。

台電表示，台電朝多角化經營，該合資成立船運公司預計於2020年上半年即進行合資公司籌備，2020年底前成立。

台電表示，合資公司資本額設定為新台幣10億元，台電公司規劃出資4億元。各股東之權益比例現畫台電公司40%、裕民航運32.5%、光明海運20%及日商K-LINE 7.5%。

台電表示，成立該船運公司，目的為結合專業船運公司的技術、知識、業務、財務等資源，以強化台電發電業務攸關的原物料運輸，進一步提升經營效率、降低營運成本，並確保台灣發電燃料之供應安全。

台電表示，台電成立船運公司不但補足電昌一、二號退役後的運力缺口，更能全面穩定燃煤供應，並於日後適當時機進一步拓展LNG船運業務。

台電進一步表示，台電公司有貨、合資公司有船舶營運專業之下，合資公司業務一定能蒸蒸日上，同時更能全面穩定燃煤、燃氣供應，在能源轉型過程中，也能降低台電營運成本。

台電裕民

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