親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

108年大學指考 生物科試題與解答（含非選）

中職／龍隊首輪指名劉基鴻 野手連6年狀元

預售屋實價登錄推不動？ 專家：假合約墊行情問題先解決

2019-07-01 19:14經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

立法院今（1）日三讀通過「平均地權條例」部分條文修正草案，其中申報登錄回歸買賣雙方為申報義務人，房產專家認為，未來買賣雙方若是價格作假將有壓力且需擔負責任，這部分值得肯定；至於預售屋實價揭露部分，認為需要有配套再推行，才不會造成市場交易秩序混亂。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，成屋門牌揭露目前二類謄本已經隱匿個人姓名，因此即使去區段化、以門牌揭露也不會讓民眾個資曝光，認為政府只要充分說明，民眾就不會有疑慮。

預售屋實價登錄部分，建商認為貿然推行有兩大問題，第一預售屋預約單、也就是市場所謂的紅單，概念就像先拿號碼牌，因此預約單下訂之後又反悔退訂，因為雙方還沒有買賣的對價關係，這部分要如何處理。

第二預售屋制度已經存在許久的「作假帳、再解約」的「假合約墊價」問題如何解決；建商表示，贊成預售屋實價登錄，不過如何讓不肖同業「如實登錄價格、又不讓實價登錄成為假行情的工具或平台」，造成市場交易秩序混亂，後面需要一連串的配套措施，這是政府必須思考的問題。

至於此次修法只更動了申報登錄回歸買賣雙方為申報義務人和需擔負責任，其他並未調整，徐佳馨指出，實價登錄責任回歸買賣雙方，可讓買賣雙方有所壓力，進而會對價格作假忌憚，日後追溯責任也更有依據，值得肯定。

立法院今（1）日三讀通過「平均地權條例」部分條文修正草案，其中預售屋實價登錄、成...
立法院今（1）日三讀通過「平均地權條例」部分條文修正草案，其中預售屋實價登錄、成屋門牌揭露未納入草案遭受外界抨擊。陳美玲/攝影
分享

預售屋實價登錄建商

相關新聞

川習會像「喘息會」 王健全：全球經濟喘口氣

2019-07-01 15:46

櫃買估下半年企業送件意願 高於上半年

2019-07-01 15:11

對景氣觀望保守 PMI指數連2月緊縮

2019-07-01 14:47

門牌揭露暫不入法 內政部：仍有安全、糾紛疑慮

2019-07-01 13:14

閹割版實價登錄今闖關 內政部：逐步實現居住正義

2019-07-01 13:13

後郭台銘時代啟動 鴻海新董座劉揚偉上任

2019-07-01 12:29

實價登錄修法闖關 時力：民進黨背棄選前承諾

2019-07-01 12:01

無薪假最新統計 較上期減少10人

2019-07-01 11:40

趨勢科技獲選台灣區最佳企業雇主殊榮

2019-07-01 11:25

群創光電榮獲亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-01 11:22

太陽光電帶頭衝 再生能源裝置容量逐年走高

2019-07-01 11:20

管它美中貿易戰 勞動基金前5月大賺2251億元

2019-07-01 11:16

6月PMI續跌至48.1% 中經院：觀望保守氣氛濃厚

2019-07-01 11:01

台南公益嘉年華 元富證設攤響應

2019-07-01 11:00

6月PMI續跌至48.1 川習會後市場仍保守

2019-07-01 10:57

6月PMI仍未重返擴張 廠商保守氣氛更濃厚

2019-07-01 10:19

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

證交所今日董事會 許璋瑤續任董事長

2019-07-01 09:42

明基佳世達集團 榮膺亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-01 09:31

美放鬆華為禁令 有助鴻海、台積電營收成長

2019-07-01 09:29

國內離岸風電 授信、風控人才根本還沒準備好

2019-07-01 06:00

名家觀點／政府B/S可解釋一切

2019-07-01 00:22

離岸風電邊蓋邊釋股 學者：轉讓股權應設門檻

2019-06-30 23:59

賣風電股權生變？上緯開臨時董事會 延長處分期

2019-06-30 23:55

本周指標／美ISM製造業指數估走揚

2019-06-30 22:41

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 09:04
看更多

熱門文章

酸民嗆罷工空服員要太多 遭反譏你們機上不也什麼都要

2019-06-30 21:48

18空姐丟包旅客被記曠職 學者：4點才走算合法罷工

2019-06-30 20:37

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

李茂生預言：罷工落幕後血汗依舊 民眾仍會搶長榮優惠

2019-07-01 08:47

長榮航空為何不讓步 專家：要顧及所有員工、股東權益

2019-07-01 11:55

陳芳明：若長榮繼續秋後算帳「我至少可以罷乘吧」

2019-07-01 08:15

長榮罷工7月2日再協商 曠職成最大變數

2019-07-01 00:33

新iPhone 9月亮相 出貨有雜音

2019-06-30 23:54

18名罷工空服員遭記曠職 工會：網友人身攻擊將提告

2019-07-01 13:46

長榮航：300空服員報到出勤

2019-06-30 23:35

長榮罷工「18金釵」又少1人！已4人領三寶回公司服勤

2019-07-01 16:58

18名空服員報到卻罷飛？民航局：罷工後找業者釐清

2019-06-30 21:54

老縣長千字文批：我以父愛看待罷工，長榮卻以父權處理

2019-07-01 17:46

「關門簡訊」下最後通牒？長榮：仍歡迎空服員回家

2019-06-30 21:55

換季整理衣服除了丟舊衣回收箱 這樣做更有意義

2019-07-01 11:34

郝明義：秋後不算帳的一個最卑微的起點

2019-07-01 11:20

遭記曠職空服員泣訴壓力大 盼外界勿模糊罷工焦點

2019-07-01 14:15

長榮堅持懲處曠職空姐 工會：保護到底 「底線的底線」

2019-06-30 20:50

國內離岸風電 授信、風控人才根本還沒準備好

2019-07-01 06:00

長榮空服罷工第11天 工會：切結書簽署速度樂觀

2019-06-30 19:44

長榮罷工空姐1人1信 籲董總參加2次協商保障安全回家路

2019-07-01 11:41

罷工進入延長戰 前空姊訴：長榮從沒把空服員當人看！

2019-07-01 16:39

華為禁令鬆綁 半導體可望復甦

2019-07-01 00:04

長榮航空罷工手事件 王浩宇：越踩越硬，恐難再妥協了

2019-07-01 14:36

欠稅大戶又是熟面孔 這個家族欠稅逾50億

2019-07-01 09:03

使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24

長榮空服員罷工 2日晚凱道「應援之夜」作夥感謝

2019-07-01 12:04

立法院三讀 長照扣除額今年起適用

2019-07-01 18:21

長榮空服員罷工秋後算帳？工會籲資方撤24人曠職

2019-07-01 12:31

壽險業投資債券ETF 金管會祭兩道緊箍咒

2019-07-01 00:03

有線電視挑起頻道大戰 市場版圖可能重劃

2019-06-30 23:38

長榮航罷工第11天 損失估逾新台幣21億元

2019-06-30 19:46

堅持走完不當勞動行為裁決程序 長榮：建立罷工案先例

2019-07-01 16:11

改編周杰倫告白氣球 罷工現場飄粉紅球：要協商要保障

2019-06-30 21:08

蝦米？！逾200張利變保單7月大降息

2019-07-01 16:56

長榮空服罷工 觀光業者：機票變貴 人進不來

2019-07-01 16:25

台積電最高女性主管何麗梅接掌非美地區業務

2019-07-01 16:24

長榮勞資協商破局 他喊話：抱丟飯碗的決心才有機會

2019-07-01 16:39

高鐵增班、提早發車 中南部旅客轉乘機捷到機場更便捷

2019-07-01 13:12

反擊秋後算帳說 長榮航：工會操作假議題

2019-07-01 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top