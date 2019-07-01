預售屋實價登錄推不動？ 專家：假合約墊行情問題先解決

2019-07-01 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



立法院今（1）日三讀通過「平均地權條例」部分條文修正草案，其中申報登錄回歸買賣雙方為申報義務人，房產專家認為，未來買賣雙方若是價格作假將有壓力且需擔負責任，這部分值得肯定；至於預售屋實價揭露部分，認為需要有配套再推行，才不會造成市場交易秩序混亂。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，成屋門牌揭露目前二類謄本已經隱匿個人姓名，因此即使去區段化、以門牌揭露也不會讓民眾個資曝光，認為政府只要充分說明，民眾就不會有疑慮。

預售屋實價登錄部分，建商認為貿然推行有兩大問題，第一預售屋預約單、也就是市場所謂的紅單，概念就像先拿號碼牌，因此預約單下訂之後又反悔退訂，因為雙方還沒有買賣的對價關係，這部分要如何處理。

第二預售屋制度已經存在許久的「作假帳、再解約」的「假合約墊價」問題如何解決；建商表示，贊成預售屋實價登錄，不過如何讓不肖同業「如實登錄價格、又不讓實價登錄成為假行情的工具或平台」，造成市場交易秩序混亂，後面需要一連串的配套措施，這是政府必須思考的問題。