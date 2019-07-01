實價登錄修法三讀通過 門牌揭露未入法

2019-07-01 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



被稱為「實價登錄2.0」的平均地權條例修正草案，今（1）日下午在立法院三讀通過，將房地交易資訊的申報登錄，回歸到買賣雙方而非地政士，讓實價登錄資訊更加即時且正確。

不過針對預售屋交易30日內登錄、門牌揭露、政府查核權入法等三大方向，原本在行政院版本納入，但由於仍有安全、隱私等疑慮，這次修法制暫不納入，內政部將繼續與各界溝通、凝聚共識。

民進黨立委劉世芳表示，從社會住宅、擴大租金補貼、租賃專法等政策，執政黨對於居住正義相當重視，但履行居住正義需要一步一腳印，朝野沒有爭議的部分先儘快通過，至於門牌是否要全都露，社會看法兩極，需進一步凝聚共識。

國民黨立委曾銘宗則批評，總統蔡英文選前承諾的居住正義是「打假球」，他指出，依據調查，對於實價登錄必須完整揭露資訊，一般民眾有近八成贊同；對於預售屋價格即時揭露，也有九成五民眾贊成，但民進黨卻迫於壓力，未能在這次修法納入。

內政部表示，此次修法主要將買賣案件交易資訊申報登錄義務回歸到買賣雙方，可透過相互勾稽確認，提升資訊的正確性；另將申報登錄時間提前至移轉登記時一併辦理，可簡化行政流程，提高資訊揭露的時效；此外，依申報不實之輕重予以不同之裁罰規定，更能符合比例原則。

至於詳細門牌揭露及預售屋即時申報等部分，因仍有財產安全及交易糾紛之疑慮，將積極與各界溝通取得共識，逐步落實相關修法。