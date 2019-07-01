明新科大駐點幼獅工業區 導入AI智慧生產

2019-07-01 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



明新科技大學為提升產業輔導服務的質與量，與桃園幼獅工業區服務中心合作，駐點設置「產業輔導諮詢中心」，讓明新優秀教師能扎根於幼獅工業區內，定期、定點輔導工業區內的廠商，以「研究開發」、「經營管理」、「技術改善」、「人才培訓」及「節約能源」等五大項目提供加值的服務，並進一步協助工業區內廠商升級轉型並促進工業區整體發展，。

明新科大校長林啟瑞表示，經濟部工業局所屬62處產業園區以傳統產業為主，但占整體製造業產值超過40%，對台灣經濟發展舉足輕重，明新科大以地利與研發能量等優勢，成為桃園幼獅工業區之合作夥伴，近2年以「優化工業區高效率的加值服務」計畫，專案輔導工業區內廠商達到75家次，透過輔導桃園幼獅工業區計畫的鏈結，規劃以智能服務及人力培訓為方法，開啟工業區轉型為智慧化產業園區為目的。

為推廣AI技術應用，桃園幼獅工業區服務中心也透過舉辦「AI科技與AI智慧工廠國際論壇」，邀集桃竹苗的幼獅、中壢、平鎮、新竹、頭份、竹南及銅鑼七大工業區服務中心，與工業區廠商的業界代表，及清大、交大、台科大、德國在台協會、勞動部等產官學研各界參與，透過論壇交流分享AI科技與AI智慧工廠的技術與應用。