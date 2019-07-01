親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

香港「七一」反送中：一度衝撞立法會 金鐘緊張4小時對峙

明新科大駐點幼獅工業區 導入AI智慧生產

2019-07-01 15:42聯合報 記者張雅婷╱即時報導

明新科技大學為提升產業輔導服務的質與量，與桃園幼獅工業區服務中心合作，駐點設置「產業輔導諮詢中心」，讓明新優秀教師能扎根於幼獅工業區內，定期、定點輔導工業區內的廠商，以「研究開發」、「經營管理」、「技術改善」、「人才培訓」及「節約能源」等五大項目提供加值的服務，並進一步協助工業區內廠商升級轉型並促進工業區整體發展，。

明新科大校長林啟瑞表示，經濟部工業局所屬62處產業園區以傳統產業為主，但占整體製造業產值超過40%，對台灣經濟發展舉足輕重，明新科大以地利與研發能量等優勢，成為桃園幼獅工業區之合作夥伴，近2年以「優化工業區高效率的加值服務」計畫，專案輔導工業區內廠商達到75家次，透過輔導桃園幼獅工業區計畫的鏈結，規劃以智能服務及人力培訓為方法，開啟工業區轉型為智慧化產業園區為目的。

為推廣AI技術應用，桃園幼獅工業區服務中心也透過舉辦「AI科技與AI智慧工廠國際論壇」，邀集桃竹苗的幼獅、中壢、平鎮、新竹、頭份、竹南及銅鑼七大工業區服務中心，與工業區廠商的業界代表，及清大、交大、台科大、德國在台協會、勞動部等產官學研各界參與，透過論壇交流分享AI科技與AI智慧工廠的技術與應用。

林啟瑞以「成功且適當地開發人工智慧的應用」為題專題演講，分享時代變革下，人工智慧科技所帶來的挑戰與應用，並以明新為例，說明AI潮流下的創新課程與創新產學合作之實例，與業界分享明新科大的AI技術教學資源與研發計畫。

明新科大於桃園幼獅工業區設置「產業輔導諮詢中心」提升產業輔導服務質量。圖／明新科...
明新科大於桃園幼獅工業區設置「產業輔導諮詢中心」提升產業輔導服務質量。圖／明新科大提供
分享

台科大人工智慧勞動部

相關新聞

管它美中貿易戰 勞動基金前5月大賺2251億元

2019-07-01 11:16

後郭台銘時代啟動 鴻海新董座劉揚偉上任

2019-07-01 12:29

櫃買估下半年企業送件意願 高於上半年

2019-07-01 15:11

對景氣觀望保守 PMI指數連2月緊縮

2019-07-01 14:47

門牌揭露暫不入法 內政部：仍有安全、糾紛疑慮

2019-07-01 13:14

閹割版實價登錄今闖關 內政部：逐步實現居住正義

2019-07-01 13:13

實價登錄修法闖關 時力：民進黨背棄選前承諾

2019-07-01 12:01

無薪假最新統計 較上期減少10人

2019-07-01 11:40

趨勢科技獲選台灣區最佳企業雇主殊榮

2019-07-01 11:25

群創光電榮獲亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-01 11:22

太陽光電帶頭衝 再生能源裝置容量逐年走高

2019-07-01 11:20

6月PMI續跌至48.1% 中經院：觀望保守氣氛濃厚

2019-07-01 11:01

台南公益嘉年華 元富證設攤響應

2019-07-01 11:00

6月PMI續跌至48.1 川習會後市場仍保守

2019-07-01 10:57

6月PMI仍未重返擴張 廠商保守氣氛更濃厚

2019-07-01 10:19

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

證交所今日董事會 許璋瑤續任董事長

2019-07-01 09:42

明基佳世達集團 榮膺亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-01 09:31

美放鬆華為禁令 有助鴻海、台積電營收成長

2019-07-01 09:29

國內離岸風電 授信、風控人才根本還沒準備好

2019-07-01 06:00

名家觀點／政府B/S可解釋一切

2019-07-01 00:22

離岸風電邊蓋邊釋股 學者：轉讓股權應設門檻

2019-06-30 23:59

賣風電股權生變？上緯開臨時董事會 延長處分期

2019-06-30 23:55

本周指標／美ISM製造業指數估走揚

2019-06-30 22:41

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 09:04
看更多

熱門文章

長榮發「關門簡訊」？即起不再調查空服員出勤意願

2019-06-30 17:10

酸民嗆罷工空服員要太多 遭反譏你們機上不也什麼都要

2019-06-30 21:48

18空姐丟包旅客被記曠職 學者：4點才走算合法罷工

2019-06-30 20:37

李茂生預言：罷工落幕後血汗依舊 民眾仍會搶長榮優惠

2019-07-01 08:47

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

陳芳明：若長榮繼續秋後算帳「我至少可以罷乘吧」

2019-07-01 08:15

長榮航空為何不讓步 專家：要顧及所有員工、股東權益

2019-07-01 11:55

長榮罷工7月2日再協商 曠職成最大變數

2019-07-01 00:33

新iPhone 9月亮相 出貨有雜音

2019-06-30 23:54

長榮航：300空服員報到出勤

2019-06-30 23:35

長榮空服罷工第11天 工會：切結書簽署速度樂觀

2019-06-30 19:44

長榮空姐罷工延長賽繼續 工會：停止抹黑速回實質談判

2019-06-30 19:08

18名罷工空服員遭記曠職 工會：網友人身攻擊將提告

2019-07-01 13:46

18名空服員報到卻罷飛？民航局：罷工後找業者釐清

2019-06-30 21:54

尤美女繼續挺罷工 批長榮秋後算帳有違法之虞

2019-06-30 18:48

「關門簡訊」下最後通牒？長榮：仍歡迎空服員回家

2019-06-30 21:55

長榮堅持懲處曠職空姐 工會：保護到底 「底線的底線」

2019-06-30 20:50

國內離岸風電 授信、風控人才根本還沒準備好

2019-07-01 06:00

郝明義：秋後不算帳的一個最卑微的起點

2019-07-01 11:20

換季整理衣服除了丟舊衣回收箱 這樣做更有意義

2019-07-01 11:34

長榮罷工空姐1人1信 籲董總參加2次協商保障安全回家路

2019-07-01 11:41

遭記曠職空服員泣訴壓力大 盼外界勿模糊罷工焦點

2019-07-01 14:15

華為禁令鬆綁 半導體可望復甦

2019-07-01 00:04

欠稅大戶又是熟面孔 這個家族欠稅逾50億

2019-07-01 09:03

長榮空服員罷工 2日晚凱道「應援之夜」作夥感謝

2019-07-01 12:04

長榮航空罷工手事件 王浩宇：越踩越硬，恐難再妥協了

2019-07-01 14:36

長榮航：否認關門簡訊之說 空服員表達意願次日就安排

2019-06-30 19:20

長榮航罷工第11天 損失估逾新台幣21億元

2019-06-30 19:46

有線電視挑起頻道大戰 市場版圖可能重劃

2019-06-30 23:38

壽險業投資債券ETF 金管會祭兩道緊箍咒

2019-07-01 00:03

長榮空服員罷工秋後算帳？工會籲資方撤24人曠職

2019-07-01 12:31

使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24

改編周杰倫告白氣球 罷工現場飄粉紅球：要協商要保障

2019-06-30 21:08

華為禁令鬆綁／三電子元件價格 Q4止跌

2019-07-01 00:01

金融除息大秀 國泰打頭陣

2019-06-30 23:20

18名空服員報到後罷工惹議 勞部：後續再調查

2019-06-30 21:31

管它美中貿易戰 勞動基金前5月大賺2251億元

2019-07-01 11:16

3名罷工空服員工作證遭長榮「沒收」？長榮：絕無此事

2019-07-01 15:12

罷工長榮空姐遭偷拍霸凌 工會：錄影存證保留法律追訴

2019-07-01 14:01

謝繼茂升任中華電董事長 蘇揆盼人人能出頭

2019-07-01 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top