門牌揭露暫不入法 內政部：仍有安全、糾紛疑慮

2019-07-01 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



立法院時代力量黨團今（1）痛批內政部「實價登錄2.0」法案髮夾彎，對此內政部表示，有關詳細門牌揭露及預售屋即時申報等部分，因仍有安全及糾紛之疑慮，將積極與各界溝通，取得共識後，逐步落實相關修法。

時代力量指出，實價登錄2.0草案在建商及財團壓力下變成「0.5」，要求三大改革「預售屋交易30日內登錄」、「地址全揭露」、「政府查核權入法」也要完整通過，以落實居住正義。

內政部表示，立法院審議的「平均地權條例」修正草案，將房地交易資訊之申報登錄，回歸由買賣雙方為申報義務人，並於移轉登記時一併辦理，讓實價登錄資訊更為即時及正確。

內政部指出，此次平均地權條例修法將登錄義務回歸到買賣雙方，可透過相互勾稽確認，提升資訊正確性，另申報登錄時間提前至移轉登記時一併辦理，可簡化行政流程，並提高資訊的時效。

不過，考量行政院版本、張宏陸委員版本及時代力量版本，均就申報義務人改為買賣雙方申報登錄具有共識，因此此次修法就有共識條文先行修正，儘早適用。

至於詳細門牌完全揭露及預售屋即時申報等改善方案，因社會上仍認為有個人財產安全或增加交易糾紛等疑慮，仍需凝聚社會共識，內政部將持續與各界溝通，逐步實現居住正義。