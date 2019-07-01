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閹割版實價登錄今闖關 內政部：逐步實現居住正義

2019-07-01 13:13經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

立法院臨時會今（1）日將處理攸關「實價登錄2.0」的平均地權條例修正草案，但修法內容刪除「地址揭露」、「預售屋交易30日內登錄」等關鍵條文，屢遭民間團體批評，譏諷為閹割版的「實價登錄0.5」。內政部則表示，由於社會上仍認為有個人財產安全或增加交易糾紛的疑慮，仍需凝聚社會共識，逐步實現居住正義。

時代力量上午舉行「履行改革承諾，實現居住正義」記者會強調，落實實價登錄、避免市場炒作，是蔡英文總統2016年的競選政見，沒想到民進黨立委張宏陸推出的修法版本，卻將「地址揭露」、「預售屋交易30日內登錄」、「政府查核權入法」等關鍵改革條文刪除，原本的實價登錄2.0只剩0.5，「這種髮夾彎實在非常離譜」。

內政部回應，立法院審議的「平均地權條例」修正草案，將房地交易資訊申報登錄，回歸由買賣雙方為申報義務人，並於移轉登記時一併辦理，讓實價登錄資訊更為即時及正確。

至於有關詳細門牌揭露及預售屋即時申報等部分，因為仍有安全及糾紛疑慮，仍需凝聚社會共識，內政部將持續與各界溝通，逐步實現居住正義。

內政部指出，本次平均地權條例修法將登錄義務回歸到買賣雙方，可透過相互勾稽確認，提升資訊的正確性，申報登錄時間提前至移轉登記時一併辦理，可簡化行政流程，並提高資訊的時效。

內政部表示，考量行政院版本、張宏陸委員版本及時代力量版本，均就申報義務人改為買賣雙方申報登錄具有共識，所以本次修法就有共識條文先行修正，儘早適用。

政治大學地政系特聘教授張金鶚日前受訪時指出，當前房市供過於求，價格卻仍看回不回，其中癥結，相當程度來自於我國市場機制的闕漏，尤其買賣雙方資訊不對等，推動更加完善、健全的實價登錄勢在必行。

他說，若要真正解決當前實價登錄的困境，至少有二大關鍵問題必須修正，包括「揭露門牌地址」及「預售屋即時登錄」。

眾所周知，目前實價登錄的門牌地址並非全面揭露，消費者猶如盲人摸象，根本無法判斷社區名稱、是否鄰路、角地、方位、景觀乃至於周遭環境，容易引發疑慮及爭議，間接拖累市場交易效率。

此外，預售屋銷售價格身為房市領先指標，卻礙於現行法令規定，在銷售完畢後一個月才需要實價登錄，消費者無從得知最新銷售率及價格行情，恐讓不肖業者營造銷售熱絡的假象，甚至刻意哄抬炒作，損害消費者權益。

實價登錄內政部預售屋

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