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太陽光電帶頭衝 再生能源裝置容量逐年走高

2019-07-01 11:20經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據經濟部能源局統計，在政府積極推動再生能源政策帶動下，我國再生能源裝置容量逐年走高，2017及2018年底分別為526及625萬瓩，年增11.3％及18.8％，今年4月底663萬瓩，年增幅度將近二成，占總發電裝置容量比重12.5％，則較去年同月底提升2個百分點。

再生能源包括太陽光電、風力、慣常水力（抽蓄以外的水力發電）、地熱、生質能、廢棄物等。

各能源別中，太陽光電受惠於政府大力推展，去年底總裝置容量超越慣常水力，躍居再生能源之首，至今年4月底達312萬瓩，年增53.7％，對整體再生能源裝置容量年成長貢獻率高達99％，占整體再生能源總裝置容量比重47％，也較去年同月底增加10.3個百分點。

居次的慣常水力209 萬瓩，與去年同月底持平，占比31.6％；至於風力主要以陸域風電為主，與廢棄物分別占約一成，生質能僅占1.2％。

經濟部官員指出，由於政府衝刺太陽光電目標明確，激勵廠商與民眾申設意願，近年累計裝置容量大幅成長，顯見政策帶動成效。

就發電主體別觀察，今年4月底除慣常水力有98%來自台電，太陽光電約97%源於自用發電設備，主因政策獎勵全民參與設置太陽光電發電設備所致，風力則為民營電廠及台電各占57.8％及41.6％。併計自用設備總裝置容量占整體再生能源比率為56.3％，高於台電35.7％及民營電廠8.0％，為再生能源發展主力。

資料來源：主計總處
資料來源：主計總處
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太陽光電再生能源

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