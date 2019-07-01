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管它美中貿易戰 勞動基金前5月大賺2251億元

2019-07-01 11:16經濟日報 記者江睿智╱即時報導

勞動基金運用局今（1）日上午公布勞動基金最新績效。 圖／聯合報系資料照片
勞動基金運用局今（1）日上午公布勞動基金最新績效。 圖／聯合報系資料照片
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勞動基金運用局今（1）日上午公布勞動基金最新績效。在美中貿易衝突升高，全球金融市場震盪下，今年截至5月底，整體勞動基金評價後收益數為2,251.5億元，收益率5.74%。

今年截至4月底止，整體勞動基金收益數達新台幣2694.6億元，收益率更高達6.91%；５月因為美中貿易關係惡化，兩國之間衝突升高，全球股票市場劇烈震盪大幅回檔，勞動基金５月虧損４４３億元，致收益數縮小為2,251.5億元，收益率也縮減為5.74%，整體來說，勞動基金績效表現不差。

展望未來，勞動基金運用局表示，逐漸升高的貿易保護主義，拖累貿易交易量和商業投資，加深全球景氣成長動能放緩疑慮，全球主要中央銀行為因應經濟放緩，重啟相對寬鬆的貨幣政策，以應對經濟下行風險，後續將觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向及其對全球經貿活動影響程度，勞動基金運用局將審慎調節投資步伐。

整體勞動基金截至今年5月底止規模為4.1兆元，其中新制勞退基金規模為2.3兆元，舊制勞退基金規模為9,568億元，勞保基金規模為7,175億元，就保基金規模為1,302億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為133億元。

勞動基金審慎依市場情勢動態調整全球布局，今年截至5月底，整體勞動基金評價後收益數為2,251.5億元，收益率5.74%。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為5.68%、6.45%、6.07%、1.33%、0.39%及0.79%。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,291億元，收益數為167.7億元，收益率為5.41%。

勞動基金保險

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