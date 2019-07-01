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6月PMI續跌至48.1% 中經院：觀望保守氣氛濃厚

2019-07-01 11:01經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

中經院今（1）日公布6月台灣製造業採購經理人指數（PMI），雖未較5月驚慌失措，但仍呈現連續二個月緊縮，指數續跌0.1個百分點至48.1%，新增訂單與生產數量指數雖未再重跌，但仍呈現緊縮，存貨更滑落至2016年3月以來最快緊縮速度。中經院院長陳思寬表示，主要仍是因為中美貿易紛爭的不確定性，再加上原物料價格波動劇烈、中國汽車市場下修以及匯率波動，都使市場觀望和保守氣氛濃厚。

中經院副院長王健全也說，日前的川習會，對全球經濟發展來說，其實只是一個「喘息空間」，至於針對國內下半年的景氣發展，王健全建議，政府宜以內需帶動連續幾個月的出口下滑，今年的GDP才有可能保2。

陳思寬指出，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平日前在日本大阪會談後同意，美中恢復中斷7周的貿易談判，表面看似休兵的美中貿易戰，卻仍存在相當的不確性，並未因為川習會比較和緩而下降，廠商普遍都覺得這是長期的拉鋸戰，分散風險仍是中長期的主要策略考量。

中經院的最新調查資料也顯示，PMI未來六個月展望指數在5月驟跌7.2個百分點轉為緊縮後，指數續跌5.6個百分點至42.9%。從存貨調整以及保守的景氣看法可知業者認為不確定性增加，故降低手上存貨以減少風險。

在非製造業經理人指數（NMI）部分，陳思寬指出，保守觀望態勢由出口導向產業漫延至內需市場，未季調的台灣NMI雖已連續4個月呈現擴張，但指數續跌2.0個百分點至52.0%。商業活動指數與新增訂單指數也都呈現擴張速度趨緩走勢，未來六個月展望指數更已連續2個月緊縮，且指數續跌1.8個百分點至47.6%。

陳思寬指出，下半年為內需產業的旺季，但製造業的保守氛圍、低迷的拉貨意願與市場成交量，使批發業、運輸倉儲業、金融保險業、住宿餐飲業與人力資源、旅遊、展覽等支援服務業的未來六個月景氣展望指數皆滑落至30~40%的緊縮速度。

根據中經院調查發現，業者多表示主要因下半年為暑假、周年慶檔期、加強促銷以及新機上市等因素故認為未來景氣將較目前攀升，產業創新銷售模式與跨業競爭仍激烈，不宜解讀為內需消費暢旺熱絡。

陳思寬表示，整體而言，儘管部分內需產業非直接受中美貿易衝擊的產業，但受到製造業觀望保守氣氛濃厚影響，部分非製造廠商顯然對後續消費力道信心不足。

中經院今（1）日公布6月台灣製造業採購經理人指數（PMI），雖未較5月驚慌失措，...
中經院今（1）日公布6月台灣製造業採購經理人指數（PMI），雖未較5月驚慌失措，但仍呈現連續二個月緊縮，指數續跌0.1個百分點至48.1%。 圖／中經院提供
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