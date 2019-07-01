6月PMI續跌至48.1 川習會後市場仍保守

2019-07-01 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（1）日公布6月製造業採購經理人指數（PMI）下降0.1至48.1，且五項組成指標全數呈現緊縮，部分產業拉貨意願不高，呈現旺季不旺；未經季調的非製造業採購經理人指數（NMI），雖然連續四月呈現擴張，但指數續跌2至52。

中經院院長陳思寬指出，5月受到再美中貿易紛爭起干擾，6月市場觀望G20川習會，雖然有正向結果，但市場觀望氣氛卻比上個月更為濃厚，廠商已經有意識到國際情勢的不確定性是長期拉鋸戰，分散生產風險仍是主要的營運規劃政策。

觀察PMI五項組成指標，全數呈現緊縮，其中，存貨指數是28個月來的最快緊縮速度，顯示廠商觀望氣氛比上個月更保守，加上原物料價格波動加劇、中國汽車市場下修以及匯率波動，新增出口與進口訂單皆呈現緊縮速度加快走勢，原物料價格與未完成訂單指數亦持續走跌。

未來六個月展望指數在5月驟跌7.2轉緊縮後，指數又續跌5.6至42.9。中經院助研究員陳馨蕙說，從存貨調整以及保守的景氣看法可知業者認為不確定性增加，故降低手上存貨以減少風險。與5月廠商電訪意見相比，保守觀望氣氛更為濃厚。

六大產業中，除部分生技醫療產業因新藥上市以及步入冬季旺季外，全數都對未來看法呈持平保守態勢，不少業者提到第3季以後的訂單透明度不佳，亦有業者提及下修2020年forecast。

陳思寬表示，多數廠商表示即使川習會和談，並不代表未來不確定性下降，供應鏈與市場資訊仍紊亂，並認為中美紛爭為長期拉鋸戰，業者積極分散風險，相關營運與採購政策調整仍持續進行。