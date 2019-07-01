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台大教授預言：罷工落幕後血汗依舊 民眾仍會搶長榮優惠

6月PMI仍未重返擴張 廠商保守氣氛更濃厚

2019-07-01 10:19經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中華經濟研究院今（1）日發布，6月製造業採購經理人指數（PMI）為48.1%，儘管跌幅甚微，但仍未攀升至50%榮枯線之上，依舊呈現緊縮態勢，未來六個月展望指數續跌5.6個百分點至42.9%，廠商保守觀望氣氛更為濃厚。

去年第4季以來，我國PMI挫幅既急且深，各項指標也紛紛走弱，4月好不容易重返擴張，5月又因美中貿易情勢緊張，驟降3.5個百分點至48.2%，再度轉為緊縮，6月則續跌0.1個百分點至48.1%。

中經院指出，台灣製造業PMI已經連續二個月緊縮，新增訂單與生產數量指數雖未再重跌，但仍呈現緊縮，存貨更滑落至2016年3月以來最快緊縮速度。

中經院分析，中美貿易紛爭再使市場觀望氣氛濃厚，加上原物料價格波動加劇、中國汽車市場下修以及匯率波動，新增出口與進口訂單皆呈現緊縮速度加快走勢，原物料價格與未完成訂單指數也持續走跌。

同時，未來六個月展望指數在5月驟跌7.2個百分點轉為緊縮後，指數續跌5.6個百分點至42.9%。從存貨調整以及保守的景氣看法可知業者認為不確定性增加，故降低手上存貨以減少風險。

相較於5月廠商電訪意見，保守觀望氣氛更為濃厚，六大產業中除部分生技醫療產業因新藥上市以及步入冬季旺季外，全數都對未來看法呈持平保守態勢，不少業者提到第三季以後的訂單透明度不佳，也有業者提及下修2020年forecast。

中經院表示，多數廠商表示即使川習會和談，並不表示未來不確定性下降，供應鏈與市場資訊仍紊亂，並認為中美紛爭為長期拉鋸戰，業者積極分散風險，相關營運與採購政策調整仍持續進行。

然而，PMI是與前月相比，中經院建議數值創新高時勿過度樂觀，數值創新低時也無需過度悲觀。值得注意的是，關稅迫使供應鏈的重整，雖不見得在短期造成巨大衝擊，然而一旦發生持續造成結構性的轉變，是衝擊也可能是轉機，因此不少業者提及在市場別、客戶集中度與商品規劃上都以分散風險為主要考量或中長期策略。

中經院也指出，保守觀望態勢由出口導向產業漫延至內需市場，未經季調的非製造業經理人指數（NMI）雖已連續四個月呈現擴張，但指數續跌2個百分點至52.0%。

商業活動指數與新增訂單指數皆呈現擴張速度趨緩走勢，未來六個月展望指數更已連續二個月緊縮，且指數續跌1.8個百分點至47.6%。

中經院分析，下半年為多數內需產業旺季，但製造業的保守氛圍、低迷的拉貨意願與市場成交量，使批發業、運輸倉儲業、金融保險業、住宿餐飲業與人力資源、旅遊、展覽等支援服務業的未來六個月景氣展望指數皆滑落至30~40%的緊縮速度。

儘管營造暨不動產業、零售業、教育暨專業科學業與資訊暨通訊傳播業的未來展望仍呈現擴張，但除營建不動產外，業者多表示主要因下半年為暑假、周年慶檔期、加強促銷以及新機上市等因素故認為未來景氣將較目前攀升，產業創新銷售模式與跨業競爭仍激烈，不宜解讀為內需消費暢旺熱絡。

整體而言，儘管部分內需產業非直接受中美貿易衝擊的產業，但受到製造業觀望保守氣氛濃厚影響，部分非製造廠商顯然對後續消費力道信心不足。

製造業PMI

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