加油要快！ 下周汽柴油每公升上漲0.4元

2019-06-30 14:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



美國、伊朗兩大國關係緊繃，帶動國際油價上漲，台灣中油公司今（30）日宣布自明（1）日凌晨起國內汽柴油每公升將各上漲0.4元，95無鉛汽油更衝破每公升29元關卡，來到29.1元，提醒民眾趕快加油，替自己省省荷包。

國內油價連三漲，中油公司表示，自明（1）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.5元。

中油表示，本周受美國原油庫存驟降以及美伊關係緊繃等因素影響，導致國際油價上揚。本周調價指標7D3B周均價為每桶64.71美元，較前周62.35美元上漲2.36美元，新台幣兌美元匯率升值0.237元，國內油價依公式計算漲幅為2.40%。

中油進一步指出，本周92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.4元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升29.1元，亦未達啟動經濟部油價平穩措施的門檻。

中油表示，今年累計截至6月底止，中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額約為17.9億元。