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每周一勢／攤販五年減少3.7％

2019-06-30 01:16經濟日報 本報訊

主計總處五年一度的「107年攤販經營概況調查」，截至2018年8月底共30.7萬家攤販，較上次2013年調查減少3.7%，是1988年開始調查來首度減少，從業人數47.6萬人，也減3.3%。

圖／經濟日報提供
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小吃、食品及飲料類占比逾半

國人經營攤販仍以小吃、食品及飲料類占最多，占整體比重過半；成衣、被服、布及鞋類占約一成居次，第三為生鮮水果類，各營業類別的攤販都在減少。

圖／經濟日報提供
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營運數位化比率低

數位時代攤販營運也跟上數位化的有1.15萬攤，其中透過網路提供營業資訊者11,473攤。不過，提供行動支付功能及透過網路交易者分別只有565攤、3,656攤，占整體比重仍低。

圖／經濟日報提供
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