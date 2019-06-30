每周一勢／攤販五年減少3.7％

相關新聞
基本工資向上 三年成長15％ 月薪漲至23,100元2019-06-29 23:00
加稅喊卡 機械業樂觀Q4回溫2019-06-30 00:25
機械業攻東協 搶第二基地商機2019-06-30 00:25
6月PMI 1日公布 不確定性高2019-06-30 00:01
台灣168／房貸餘額 5月年增近5.2％2019-06-29 23:03
最低工資法 未必有利勞工2019-06-29 22:59
基本工資連調三年 受薪階級仍無感2019-06-29 22:58
罷工時代來臨？前勞長：仿效美國建立專業專職調解機構2019-06-29 18:13
友達攻IT 群創抱大電視2019-06-29 13:21
Micro LED商品化 明年迸火花2019-06-29 13:21
台中企業家數增幅 冠六都2019-06-29 00:37
財經觀點／新創難找天使 政府該適度鬆綁2019-06-29 00:03
上市櫃非主管平均年薪 這家公司逾270萬奪冠2019-06-28 23:52
罷工衝擊1200萬旅客來台 王國材：盼月底能落幕2019-06-28 10:44
MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？2019-06-26 09:04
王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進2019-04-11 23:54
太陽光電廠 加碼投資台南500億元2019-02-23 23:59
熱門文章
長榮宣布協商破局！「勞資無共識 無法簽團協」工會聲明繼續罷工2019-06-29 21:06
多數會員同意協議方案 長榮空服員罷工可望落幕2019-06-29 15:39
協商破局！長榮空服員繼續罷工 工會3點聲明2019-06-29 21:24
工會幹部哽咽致歉誤判情勢 稱一心只想把大家安全帶回家2019-06-29 13:42
空服員同意罷工結束 長榮：最慢7月底前恢復所有航線2019-06-29 16:11
長榮空服員破紀錄罷工 勞團：空服員工會「慘勝」2019-06-29 19:31
【即時短評】十天罷工將落幕 扭轉投票的一夜論戰2019-06-29 15:53
長榮空服員罷工將落幕 已創五大紀錄2019-06-29 18:02
長榮勞資雙方協商破局 工會：持續罷工2019-06-29 21:06
長榮罷工落幕！旅行業者：10天「損失20億」、加班3天沒睡覺2019-06-29 18:02
想繼續撐！空姐哽咽疾呼「願為罷工剃光頭」2019-06-29 11:51
罷工協商破局 空服員會員代表現場怒吼：不放棄、罷到底2019-06-29 21:16
整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路2019-06-29 22:08
經濟解析／四個關鍵 看長榮罷工空服員態度轉變2019-06-29 17:10
空服員繼續罷工 長榮航班7月底前難恢復正常2019-06-29 22:36
長榮罷工投票 工會：只要大家有共識就會結束罷工2019-06-29 11:06
學者看罷工：勞資關係待修補 會有人離職2019-06-29 13:28
長榮罷工還沒結束 團協何時簽是關鍵2019-06-29 20:32
長榮空服員投票「多數決」無門檻 交通部：會持續應變2019-06-29 10:49
長榮空服投票截止 新民意決定罷工動向2019-06-29 13:35
「不秋後算帳」沒共識 長榮勞資協商半小時就觸礁破局2019-06-29 22:32
長榮罷工投票決議 同意與資方簽下團協2019-06-29 16:06
友達攻IT 群創抱大電視2019-06-29 13:21
信用卡繳稅銀行回饋72萬元 他是這麼辦到的2019-06-29 16:43
徐巧芯變友柯派？轟蔡政府霸道無禮 喊話「柯文哲硬起來」2019-06-29 12:45
多數空服員願結束罷工 廖以勤：簽約完成前罷工不停止2019-06-29 17:14
長榮勞資簽「團體協約」卡關 罷工行動不停止2019-06-29 20:43
工會強調「每一條方案都是底線」要資方勿占便宜2019-06-29 17:09
批長榮協商沒誠意 工會幹部：「秋後算賬條款」談不攏2019-06-29 23:09
空服員排隊趕中午前投票 工會：12點前到都能投票2019-06-29 11:52
協商破局勞動部喊話：勞資雙方有社會責任讓罷工落幕2019-06-29 23:00
影／罷工投票截止 持續罷工或接受協商下午揭曉2019-06-29 12:43
投票今有結果 長榮空服員工會：有共識就結束罷工2019-06-29 13:29
台灣紛擾 徐重仁：政治人物應該來洗廁所、洗心2019-06-29 12:11
行庫比賽加薪 這家最高調幅逾7％2019-06-29 09:47
長榮勞資簽團體協約 閉門會議逾3小時將出面說明2019-06-29 20:58
協商破局 工會：持續罷工直到團協簽訂為止2019-06-29 21:06
長榮罷工第10天 林佳龍：盼勞資雙方取得階段性共識2019-06-29 11:08
Micro LED商品化 明年迸火花2019-06-29 13:21
罷工有望結束 空服員吐心聲：願更多勞工懂爭取權益2019-06-29 18:26
留言