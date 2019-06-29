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罷工時代來臨？前勞長：仿效美國建立專業專職調解機構

2019-06-29 18:13聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

隨著台灣勞動權益意識逐漸抬頭，航空業3年就發動了3起罷工，前勞動部長、文化大學勞工關係系副教授潘世偉表示，針對勞資爭議過程，政府最好不要插手，只要扮演居中協調、調解角色就好，政府當務之急應是仿效美國，建立專業專職的調解機構或調職人；此外，他直指政府根本沒必要出手訂立罷工預告期，應是推動勞資雙方簽團協。

潘世偉認為，這次長榮空服員罷工，勞動部表現「還可以啊，還不錯」。他表示，當勞資發生爭議時，政府最好不要插手，扮演居中協調、調解的角色即可，而且不可能一下子就介入到雙方關係裡，一開始雙方一定都不能接受，他相信勞動部在後期私底下做了很多協調，「不能否認勞動部扮演的角色。」

至於勞動部這次的調解能力如何？潘世偉直言，這事關制度問題，不全然是勞動部現階段就可以解決。

潘世偉說， 美國有專業專職調解勞資衝突的機構「聯邦調解調停署」(FMCS)，平常就很清楚產業特性、該產業內勞資關係內涵、勞資雙方內部政治鬥爭、經驗環境等，但台灣沒有這種專業機構或專業調解人，很難真正有本事進去調解，在沒有專業專職機構的情況下，勞動部要扮演調解角色，相對有難度，因此政府當務之急，應是思考如何建立專業專職的調解機構或調檢人，畢竟將來勢必還會發生類似罷工的事件。

至於交通部頻拋出明確訂立罷工預告期的呼籲，潘世偉則認為，應該是要推動勞資雙方在團體協約裡面簽訂罷工預告期，政府動不動就出手制定，「治標不治本」，如果由政府來訂，接下來恐受到很多挑戰，他指出，各產業、企業狀況不同，而團協目的是讓勞資雙方在經濟環境條件變動下，訂定自己的遊戲規則。

潘說，現在台灣最大的問題是勞資雙方都沒往簽團協的方向走，資方對團協的接受度低，不想談，政府真正要做的是協助雙方簽團協，他以交通部為例，若中央主管機關認為大眾運輸業有訂罷工預告期的必要，應該好好輔導相關事業單位跟工會談團協，讓勞資雙方自己談出條件。

潘世偉也強調，罷工預告期不只是約束勞方，也要約束資方，且團協裡談的不只是預告期，應就調解、仲裁、僵局如何處理等整體協商程序都要談到，讓事業單位跟工會好好商量、訂出來，雙方將來若發生爭議事件時，也有助於獲得消費大眾某種程度的支持，「根本沒必要搞到由政府來訂。」

航空業3年3起罷工，前勞動部長、文化大學勞工關係系副教授潘世偉認為，政府當務之急...
航空業3年3起罷工，前勞動部長、文化大學勞工關係系副教授潘世偉認為，政府當務之急應是仿效美國，建立專業專職的調解機構或調職人。本報資料照片
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罷工勞動部長榮空服員

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