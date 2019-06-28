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高市副議長表態 郭台銘籲韓國瑜守高雄他當總統「三贏！」

國際財經週報－華為禁令事件簿

2019-06-28 19:57經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

美國從去年開始就不斷針對華為祭出嚴厲制裁，扣押華為高層、對美國企業發出禁令，更四處拉攏友邦加入圍堵行列，一切都是為了防堵華為讓中國大陸，成為未來全球5G科技霸權。

華為5G
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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