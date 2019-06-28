前進波灣前哨站 一銀印尼設辦事處預計9月開業

2019-06-28 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



響應政府「新南向政策」並持續深耕東協市場，第一銀行海外拓點再傳捷報，雅加達代表辦事處業於日前獲印尼金融監理機關核准設立，預計9月底前正式開業，為前進波灣市場的前哨站。

印尼辦事處為一銀在新南向地區第9個國家的第17個營業據點。該行表示，印尼種族多元且為東協最具人口紅利之國家，在勞動力及市場區位上具有投資競爭優勢，吸引台商及各國外資積極前往設點，加上政府鼓勵外商投資，預期未來各項產業將持續蓬勃發展，龐大內需消費市場極具開發潛力。

為掌握印尼經濟成長脈動，第一銀行在印尼經濟中心雅加達成立代表辦事處，除可就近服務台商外，並可汲取當地伊斯蘭金融經驗，作為日後前進波灣市場的前哨站。

同時串聯整合新加坡、胡志明市、河內市、永珍、金邊分支行及仰光、曼谷等代表辦事處營運據點，布建更完整綿密之亞太金融服務網，提供客戶更優質金融服務，朝亞洲區域性銀行目標邁進。

一銀主管表示，儘管美國聯準會「鴿」聲四起，但利差仍在國內高，可以藉此補淨利差缺口，預計今年的海外獲利貢獻占比應會達五成。

目前一銀全球海外據點橫跨歐、亞、美、澳四大洲，遍及各主要金融城市如紐約、倫敦、香港、東京、新加坡與上海等達37處。今年該行的海外布局拓點甚是積極美國子行奇諾崗分行已於4月開業。

除此之外，歐美地區之德國法蘭克福分行、美國休士頓分行亦可望在今年開業，另美國子行為持續擴增規模，預計年底前於北加州再增設一家分行，加上柬埔寨年底前預計再增設兩家支行，今年規劃增設的七個海外營業據點將陸續開花結果。