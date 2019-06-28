經部：43.4％台商今年調整產線 移往東協比移回國內高

2019-06-28 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部表示，受美中貿易紛爭影響，我國廠商在中國大陸及香港生產產生變化，勞力密集產業考慮移往東協，科技產業移回國內，有助於國內生產比率逐年提升。 圖／經濟部提供 分享 facebook

經濟部統計處今（28）日公布「外銷訂單海外生產實況調查」，發現受美中貿易戰影響，在中國大陸及香港有生產據點的業者，有15.8%考慮將生產線移轉至其他地區或在其他地區新增生產線，調整產線的時間以今年占43.4%最多，其次為明年占19.7%，而去年已經移轉占18.0%。

其中，資訊通信產品考慮在今年調整者占達70.8%最高，至於調整產線的地點以東協占49.2%最多，其次移回國內占41.8%。

若按貨品觀察，則以紡織品、基本金屬製品及電機產品移至東協的比率較高，各超過七成；移回國內的比率以資訊通信產品、光學器材及機械的比率較高，各占70.8%、66.7%及50%。

經濟部表示，由此顯示受美中貿易紛爭影響，我國廠商在中國大陸及香港生產產生變化，勞力密集產業考慮移往東協，科技產業移回國內，有助於國內生產比率逐年提升。

此外，調查還發現，海外生產近七成五轉銷第三國。經濟部指出，外銷訂單在海外生產的銷售流向，以「轉銷第三國」占74.6%為主，較上年減少3.1個百分點，其次為「當地銷售」占20.7%，增加2.9個百分點，「回銷國內」僅占4.6%，略增0.1個百分點。

而按貨品別觀察，各項貨品「轉銷第三國」的比率均超過45%，其中主要貨品以基本金屬製品86.9%，資訊通信產品83.9%，機械82.0%較高；「當地銷售」的比率以光學器材41.3%，電子產品40.4%，塑橡膠製品24.6%較高；「回銷國內」的比率則以化學品29.2%及光學器材13.1%較高。

上述「外銷訂單海外生產實況調查」，今年共計調查2,770家，回收有效樣本2,734家，回收率98.7%。