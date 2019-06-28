二大原因 外銷訂單國內生產比率再度超越中國

2019-06-28 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



資料來源：經濟部 分享 facebook

根據經濟部統計，由於去年上半年以國內生產為主的傳統貨品接單熱絡，加上下半年受到美中貿易爭端影響，部分廠商將生產線轉回國內，去年接自海外訂單中，在國內生產比率升至47.9%，是2015年來首度高於在中國大陸及香港生產比率。

為了解外銷廠商接自海外訂單的生產方式及產品銷售流向等實況，經濟部從2011年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」。過去盛行「台灣接單、海外生產」的三角貿易模式，觀察歷年變化，2001年海外生產比重還不到20%，2006年升逾40%，此後逐年上升，直至2015年達到55.1%的歷史高點後，近年已經逐漸回落，去年則為52.1%。

經濟部也指出，受到美中貿易紛爭影響，我國廠商在中國大陸及香港生產已有變化，勞力密集產業考慮移往東協，科技產業則遷回國內，有助於國內生產比率逐年提升。

根據統計，去年接自海外訂單中，在國內生產比率占47.9%，年增1.1個百分點，在中國大陸及香港生產占46.7%次之，年減1.2個百分點。

海外生產所需原材料、半成品或零組件由國內供應的「家數」比率為38.7%，顯示有近四成海外生產業者仍與國內保持生產活動分工。

按金額計算，由國內供應比率為23.8%，年增1個百分點。按貨品類別分，光學器材原材物料由國內供應的比率為36%最高，資訊通信產品原材物料由國內供應比率為30.1%，傳統貨品類別大多以國內生產為主，在海外生產比率較低，以致由國內提供的原材物料較少，供應比率不及二成。

另一方面，外銷訂單在海外生產的銷售流向，以「轉銷第三國」占74.6%為主，年減3.1個百分點，其次為「當地銷售」占20.7%，增加2.9個百分點，「回銷國內」僅占4.6%，略增0.1個百分點。

按貨品別觀察，各項貨品「轉銷第三國」比率均超過45%，其中主要貨品以基本金屬製品86.9%，資訊通信產品83.9%，機械82.0%較高；「當地銷售」比率以光學器材41.3%，電子產品40.4%，塑橡膠製品24.6%較高；「回銷國內」比率以化學品29.2%及光學器材13.1%較高。

根據經濟部調查，在中國大陸及香港有生產據點的業者，有15.8%考慮調整產線，時間以2019年占43.4%最多，其次為2020年占19.7%，去年已經移轉者占18%，其他時間則占25.4%，其中資訊通信產品考慮在今年調整者占達70.8%最高。

至於廠商調整產線傾向遷至哪些地區？經濟部透過可複選的方式調查，以東協占49.2%最多，其次移回國內占41.8%。

按貨品觀察，以紡織品、基本金屬製品及電機產品移至東協的比率較高，均超過七成；移回國內的比率則以資訊通信產品、光學器材及機械的比率較高，各占70.8%、66.7%及50%。