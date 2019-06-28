罷工衝擊1200萬旅客來台 王國材：盼月底能落幕

2019-06-28 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



長榮空服罷工第九天，工會昨提出新對案，雖然勞資協商「檯面上」零進度，但已傳出昨雙方私下再度見面，工會原訂今晚在台北舉辦晚會，稍早也確定延期，交通部政次王國材今被媒體接連問起勞資協商進度，王國材說，「這要問勞動部」，雖然疏運已進入穩定期，但仍影響旅客、觀光客，今年來台旅客拚1200萬人次，他也擔心國際觀光客受到影響，希望（罷工）月底能趕快落幕。

由於昨有勞動部官員透過媒體批交通部把勞動部當「細漢」，更批交通部動作太多，扯勞動部後腿。王國材今天上午出席中華郵政董事長交接典禮，被媒體接連問起勞資協商進度，王國材說，勞動部負責協商、交通部負責疏運，交通部並未參加勞資協商會議，要問勞動部比較清楚。目前疏運計畫已進入穩定期，長榮運能六成、簽轉四成，已很順暢。

對於有媒體表示昨天問勞動部，但勞動部要求她們問交通部。王國材苦笑「應該不是吧」，他說，現在分工很清楚，交通部做好交通應變，也給勞資談判有更好的時間與空間，疏運穩定後，也能讓雙方談起來能更理性。

針對進入暑假旺季，若運能無法提升將衝擊旅客。王國材表示，雖然現在運能維持六成，但每天都有四成旅客損失，勞方昨天提出訴求後，他看得出來工會已釋出善意，他認為，這是好的基礎、也希望有好的結果，現在雙方都累得不得了，希望（罷工）6月底就能結束。