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歐洲飆破40度！高速路裂了 民眾脫光衣被警攔下

新台幣開盤 升值1.1分

2019-06-28 09:14經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（28）日早盤以31.090元兌1美元，升值1.1分開出。

新台幣昨日終止連續兩日來的貶值情況，終場以31.101元兌1美元，升值3.9分作收，今早開盤跳空升破31.1字頭，以31.090元開出。

新台幣匯率
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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