新台幣開盤 升值1.1分

2019-06-28 09:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（28）日早盤以31.090元兌1美元，升值1.1分開出。

新台幣昨日終止連續兩日來的貶值情況，終場以31.101元兌1美元，升值3.9分作收，今早開盤跳空升破31.1字頭，以31.090元開出。