川習會前 美中兩大最強指數PK別苗頭

2019-06-27 19:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



受美國財長表示，美中貿易協議已完成近90%，有信心在明（28）日G20川習會時做出進展，消息帶動過去一週表現弱勢的半導體類股強力反彈，費半指數昨日彈3%，今日包括富時中國A50指數及國內相關ETF也有不錯的表現。

國內唯一追蹤費半指數之ETF--國泰費城半導體（00830），今（27）日開盤跳空大漲回應，盤中最高價來到14元大關，終場則以13.98元做收，成交量2315張。

而中國大陸股市今日表現亦不遑多讓，代表龍頭股的「富時中國A50指數」應聲大漲1.35%， 終場上漲171.73點或1.28%，以13614.99作收，逐步接近上周陸股大漲時，來到的高點約13,700附近。

觀察今年美、中兩大股市，各以費半、A50指數表現最強。截至26日，費城半導體指數一個月、三個月、今年以來之報酬率各為： 9.86%、3.42%、25.61%；同時間，中國A50指數一個月、三個月、今年以來之報酬率更達到：6.75%、7.86%、31.14%，表現明顯優於兩市場其他主要指數。

國泰投信ETF團隊分析，主因這兩個指數各代表了兩市場目前最具競爭力的部分。對國際資金來說，也最具有不可取代性。其中A50代表著大金融、大消費、大醫療的龐大內需市場概念，而費半指數則是集合全美最強的半導體廠商，擁有尖端的技術及專利，替代性低，所以具有強大的資金吸引力，當然相對的，也成為美中兩強在貿易戰角力上的主戰場。

國泰A50正2ETF(00655L)基金經理游日傑表示，內需市場及半導體技術，各是兩國最具優勢的部份，投資人欲觀察美中兩強相爭下，誰的底氣足，可密切緊盯兩市場最強的費半及A50指數，觀察後續兩者的消長，即可看出誰勝出。

游日傑補充，長期上來說，兩者皆代表著長期的科技趨勢，以及中國經濟轉型的趨勢，持續看好的看法不變。 費半指數經過昨日反彈之後，有機會突破平台整理區，今年內再次挑戰歷史高點的機會濃厚；中國A50方面，若出現拉回，則可進場佈局，參與長線消費升級，以及下半年A股入摩、入富的相關資金面行情。