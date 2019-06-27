5月景氣大減4分力守黃藍燈 距藍燈僅一步之遙

2019-06-27 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會今（27）日公布5月景氣對策信號，綜合判斷分數為17分，較4月下降四分，只差一分就要落入景氣低迷的藍色憂鬱，為今年以來第二度以一分之差力守黃藍燈。不過，景氣領先指標仍持續上揚，連五月上升，同時指標則連16月下跌，顯示景氣改善幅度仍然緩慢，須密切關注後續變化。

觀察九項構成項目中，分數減少的有四項，「工業生產指數」及「批發、零售、餐飲營業額」由黃藍燈轉為藍燈、「股價指數」由綠燈轉黃藍燈、「機械及電機設備進口值」則由黃紅燈轉為綠燈，分別減少一分，其餘五項燈號不變。

國發會經濟發展處處長吳明蕙指出，燈號雖然大減四分，但5月領先指標連續五個月上升，累計增幅2.55%，即便增幅縮小，但七個構成項目中，包括以家數計的外銷訂單動向指數和實質半導體設備進口值等五項均持續上升，顯示整體經濟「緩中見穩」，業者確實有受到負面衝擊，但還是有看到背後支撐力量，對未來的信心沒有太悲觀。

至於同時指標，已經連續16個月下滑，累計跌幅達5.42％，吳明蕙則坦言，根據IHS Markit在6月的最新經濟預測，對台灣的經濟成長率預估下修至1.9％，而5月的同時指標跌勢也確實反映了當前景氣的疲弱，且七個構成項目全數下滑。

國發會分析，美中貿易紛爭再起，影響全球經貿成長動能減緩，不利我國出口表現，但轉單效應及新興科技應用持續擴展，有助緩解部分衝擊，後續國際情勢對國內景氣影響仍須密切留意。