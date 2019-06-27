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南海發展正式回應了！雙子星案政治干擾 將採法律途徑

2019-06-27 18:31聯合報 記者張語羚╱即時報導

台北雙子星案昨（26日）傍晚被經濟部宣布駁回，南海發展今天回應，將會在法律規定的...
台北雙子星案昨（26日）傍晚被經濟部宣布駁回，南海發展今天回應，將會在法律規定的範圍內行使自身權利，維護股東和公司權益。 記者陳柏亨／攝影
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台北雙子星案昨傍晚被經濟部宣布駁回，南海發展今天正式回應。南海發展表示，對投審會提及「本案有受大陸地區政府或人民掌控或影響該國內事業營運之疑慮，爰依外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回」的裁定表示「困惑」，且認定理由欠缺法令依據，將在法律內確保自身權益；南海發展也認為，最終駁回申請是受到政治干擾，與近期台灣波動較大的政治環境有關係，這也是所有國際投資者所擔憂的，與台灣擴大國際化的願景背道而馳。

南海發展晚間發布新聞稿指出，投審會的決議欠缺法律依據，刻正尋求法律意見，將會在法律規定的範圍內行使自身權利，維護股東和公司權益，不過目前尚未收到投審會正式公文，會在收到公文後做出正式回應，提出訴願及必要法律措施。

南海發展強調，台北車站C1/D1聯合開發案是採國際標，並對投標人資格有明確的規範，南海團隊是依據台北市政府的招標須知規定參與投標，並邀請荷蘭、德國、新加坡、馬來西亞、香港和台灣最頂尖的專業公司及顧問，在建築設計、招商營運、施工管理等方面，制定切實可行的實施 方案。歷經資格標、規格標及價格標三階段評選得標後，贏得最優申請人。

南海馬頓團隊於2019年1月向經濟部投審會提出申請設立專案公司，南海發展說，在審查過程中面對各種不實的懷疑和指控，更有部分言論接近於誹謗，但始終積極迅速的完成審核要求的各類補充資料，不幸最終駁回申請，是受到政治干擾，與近期台灣波動較大的政治環境有關係，這也是所有國際投資者所擔憂的，與台灣擴大國際化的願景背道而馳。

南海發展主張，投審會應該對裁定是否與前述背景有所違背給予說明，才能確保台灣的投資環境，是符合自由經濟體應有的水準及最低國際標準。

南海投審會願景雙子星開發案
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