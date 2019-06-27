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台商回台今再通過四家 投資額正式突破4,000億元

2019-06-27 18:08經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（27）日再核准四家廠商。從今年1月到6月底共召開23次聯審會議， 共有81家台商通過審查，成功吸引4,117億元投資，預計創造超過36,850本國就業機會。後續仍有50多家廠商排隊申請。

經濟部表示，今日核准四家廠商分別為期美科技、力山工業、某自動化設備系統大廠、某電子零組件大廠，總計投資金額超過新台幣253億元，預估可創造1,853個本國就業人數。

這次核准的期美科技與力山工業，均為專注在代工高階商用健身器材的隱形冠軍，以長年累積的專業技術與研發創新，結合完善供應鏈，成功打進歐美主要市場。

其中期美科技是台灣第一大飛輪健身車製造商，多次榮獲創新大獎、台灣精品獎肯定，主要客戶是市值40億美元的全球最大健身獨角獸-美國P公司，占年營收九成。

期美科技身為其國際供應鏈中智能飛輪車最大供應商，原評估在寧波或台灣設廠擴充產能以滿足訂單需求，由於美中貿易戰鋼鋁關稅制裁，考量台灣諸多利基與客戶期望，決議投資逾16億元在台南市新吉工業區建置新廠，導入智慧製造，將可新增270個本國就業機會。

力山工業則是全球最大工具機製造廠之一，電動工具機多次蟬聯美國手工具業巨擘SBD最佳供應夥伴獎，並以超過40年紮實技術成功切入商用健身器材市場，成為美國健身新創事業的智能履帶式跑步機全球唯一供應商、智能飛輪車全球唯二供應商。

力山產品皆以銷美為主，因應美中貿易戰高關稅壓力及客戶需求，決定將中國桐鄉產能移回台中大里廠區，砸下8億元擴建廠房、新增智慧化產線，以台灣為新產品研發製造據點，預計可新增本國就業人數300人。

經濟部認為，台灣已成為全球精品運動器材供應重鎮，期美與力山回台擴大投資將可帶動上中下游各三百餘家供應鏈廠商共同成長，創造另一個「台灣製造」世界級產業。

至於未公開名稱的某自動化設備系統大廠成立迄今30年，具備整合智慧工廠生產、雲端監控、物聯網、數據蒐集等儲存及分析深厚技術，在顯示器、半導體封測廠的製程大系統規劃、模擬及製造整合能力廣獲客戶肯定，是國內智能自動化設備系統領導者。

為因應全球政經情勢的巨大變化，決定調整全球投資布局以確保長期競爭優勢，預計投入28億元於苗栗縣銅鑼科學園區興建全新廠房，並招募100位本國專業人才，建構智慧化產線生產自動化物流系統、資訊產品系統及產業控制器等，以分散美中貿易戰所帶來的營運風險。

另一家未公開名稱的某電子零組件大廠，為了分散美中貿易戰風險與因應市場需求變化，也將擴大高階被動元件在台產能，升級現行智能化、自動化生產體系，規劃投入超過新台幣200億元在高雄建置新廠，並於現有廠區新增全自動化產線、引進相關機械設備，預計可新增1183位本國就業機會。

健身貿易戰新台幣台商
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