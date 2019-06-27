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內政部拍板 分戶樓板衝擊音規定延後一年實施

2019-06-27 16:15經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

內政部今（27）日宣布，原訂於今年7月1日上路的建築分戶樓板衝擊音隔音構造法令規定，確定延後一年至在明年7月1日正式實施。

內政部強調，延後實施是考量施工人員對於施工技術未能全面熟悉，業界反映尚難確保新工法能否達到一致的施工品質要求，因此不得不做出延後一年實施，並要求建築業界加速磨合的決定。

內政部表示，樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高的噪音源，2011年內政部建築研究所完成隔音法制化研究後，內政部營建署召開10次專案小組及2次建築技術審議委員會審議，最後於2016年6月7日修正分間（戶）牆、昇降機房及機械設備隔音規定，空氣音隔音已於2016年7月1日施行，分戶樓板衝擊音則給予三年緩衝期，自2019年7月1日施行。

內政部指出，分戶樓板衝擊音工法，台灣非率先獨創的國家，世界各國大多透過建築法規，強制要求建築構造基本隔音性能，經過三年緩衝期間，近日國內橡膠隔音墊業者表示緩衝材的施工方法已然成熟，也經相關試驗佐證橡膠之耐久性，緩衝材所增加成本也在合理範圍，目前國內相關材料供應無虞。

然而，有施工業者反映目前施行困難點，是因為工法密合性仍有改善空間，施工者對於工法施作細節尚未全盤了解，不確定性高不利廣泛推廣。

另外，第一線施工人員對於施工步驟不熟悉，施工人員、工地主任及監造人員準備仍有不足，因熟悉度不佳，仍有各種施工作業疑問；對於施工後如有爆裂或因地震受損，事後責任難以釐清等問題，都是在建築業界仍存在的疑慮。

內政部強調，綜合各方提出的訴求，考量建築是結合各項材料與技術而綜合呈現，部分業者未能在緩衝期間內調適得當，鑑於日後衍生消費糾紛，反而造成政策阻礙，不得已作出延後一年實施的決定。

內政部也表示，會同時強烈要求相關建築從業者與施工人員因應緩衝材規定，全面改良施工方法並提升施工品質，確保民眾購買的「寧靜宅」都能達到一定的隔音品質，如此政策才能推行運作的更加順暢。

內政部強調，未來一年緩衝期間內，內政部會與各業界共同宣導推動「寧靜宅」的理念，並由公部門率先以合約方式提早實施隔音要求，用實際案例成效與做法，供各界了解，爭取民眾支持，並促使國內隔音工程技術更為精進，工法研發持續完備。

另外，內政部也會協助材料業者推廣其材料及隔音技術，協助相關公會辦理教育講習會，推廣及交流樓板衝擊音隔音構造工法。

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