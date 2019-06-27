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銀行公會國際名人講堂 邀西北大學校長開講

2019-06-27 15:01經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

由銀行公會和台灣經濟學會主辦，金融研訓院執行的「國際名人講堂」今年邀請美國西北大學校長Dr. Morton Schapiro夏碧洛來台，針對金融業人員進行專題演說。

去年銀行公會理事長呂桔誠訪美，特別拜訪夏碧洛並邀他訪台，本身為西北大學校友，呂桔誠表示，過去數十年，台灣有超過2000位西北大學畢業校友，在各領域表現傑出，其中包括六位部會首長；本次促成夏碧洛訪台 ，希望未來能加強台灣與西北大學的合作關係。

夏碧洛長年致力於研究於如何透過人類行為、學習與教育模式的改變，促進經濟與社會的永續發展，本次以「Cents and Sensibility: What Economics Can Learn from the Humanities」（經濟學可從人文學科中學到什麼） 為題發表演說。

夏碧洛認為，經濟學家常以模型來預測人類決策，或以數字試圖了解經濟問題，但經濟學家若能將人文科學科領域的知識加入模型中，應該可以更精準的預測人類決策，也能讓模型更貼近現實狀況。

特別是透過社會學、人類學、歷史學和藝術等領域，搭配人類的情感，可讓經濟學的理論和模型有效運用在實務上。

在銀行公會理事長呂桔誠（右）邀請下，美國西北大學校長夏碧洛來台進行金融研訓院國際...
在銀行公會理事長呂桔誠（右）邀請下，美國西北大學校長夏碧洛來台進行金融研訓院國際名人講堂專題演講。圖/仝澤蓉攝影
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