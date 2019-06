銀行公會國際名人講堂 邀西北大學校長開講

2019-06-27 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



由銀行公會和台灣經濟學會主辦,金融研訓院執行的「國際名人講堂」今年邀請美國西北大學校長Dr. Morton Schapiro夏碧洛來台,針對金融業人員進行專題演說。

去年銀行公會理事長呂桔誠訪美,特別拜訪夏碧洛並邀他訪台,本身為西北大學校友,呂桔誠表示,過去數十年,台灣有超過2000位西北大學畢業校友,在各領域表現傑出,其中包括六位部會首長;本次促成夏碧洛訪台 ,希望未來能加強台灣與西北大學的合作關係。

夏碧洛長年致力於研究於如何透過人類行為、學習與教育模式的改變,促進經濟與社會的永續發展,本次以「Cents and Sensibility: What Economics Can Learn from the Humanities」(經濟學可從人文學科中學到什麼) 為題發表演說。

夏碧洛認為,經濟學家常以模型來預測人類決策,或以數字試圖了解經濟問題,但經濟學家若能將人文科學科領域的知識加入模型中,應該可以更精準的預測人類決策,也能讓模型更貼近現實狀況。