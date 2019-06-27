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標普下修台灣GDP預計至2% 與南韓並列四小龍之尾

2019-06-27 13:40經濟日報 記者林子桓╱即時報導

中華信評今（27）日表示，外部需求的疲軟可能會連帶導致國內消費轉趨疲弱。國際信評機構標普昨日將台灣今、明兩年實質GDP成長率預測由2.3%調整為2.0%，與南韓並列四小龍之尾。

中華信評表示，全球貿易的不確定性持續對台灣的經濟成長構成重大風險，特別是台灣科技業已經因為貿易緊張局勢升級，而面臨需求趨疲的情況下，亞太區電子產品需求的週期性放緩與之前量的庫存累積可能會壓抑科技製造業的產量成長。

而且由於科技業相對較大的規模，該產業的製造放緩可能對整體製造業產出構成壓力。此外，外部需求的疲軟有可能會連帶導致國內消費轉趨疲弱。標普更將今年台灣GDP成長預測下修至2%。

根據標普全球評級預測，亞洲四小龍經濟體今年的實質GDP成長趨勢類似，即連續第二年成長減緩，全球需求增長，特別是電子業，帶動2017年的出口榮景，進而刺激台灣與其他三小龍經濟體的成長。

儘管如此，全球貿易週期，特別是科技業，在2018年略為減緩，且在貿易爭端日益擴大所導致的經濟不確定性拖累之下，2019年應會進一步減緩。中華信評認為，這有可能會對以出口為導向的四小龍經濟體產生深遠的影響。

據標普最新四小龍2019年GDP預測，新加坡2.3%、香港2.2%、台灣以及南韓為2%。

標普GDP科技業
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