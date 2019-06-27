親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙子星案遭駁回
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

南華早報：川普同意延後新徵關稅 習近平才同意會面

交通減量50%！大阪G20 日本史上最大規模封城

亞洲區塊鏈高峰會將登場 台灣躍上國際舞台

2019-06-27 12:39經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

亞洲最大的區塊鏈國際高峰會《亞洲區塊鏈高峰會 ABS2019》將於7月2日、3日在台北盛大登場，「立法院推動區塊鏈連線」發起人立法委員許毓仁表示，此次高峰會將聚焦於單一功能性代幣，能更有系統性的規劃加密貨幣相關法規期程，有利於吸引全球關注並提高投資台灣的意願，也將提高至跨國監理的議題層級。　　　

許毓仁強調，今年對於台灣而言是很重要的一年，除了同婚合法創下亞洲第一，金融科技方面，台灣將提出最完整明確的STO（證劵型代幣發行）管制辦法，可望成為亞洲的領頭羊。　　

許毓仁今（27）日特別召開亞洲區塊鏈高峰會前記者會，亞太地區區塊鏈領袖也透過錄影跨海表達致意。來自日本的眾議院國會議員，同時也即將出任月底在大阪舉辦的G20高峰會區塊鏈小組召集人竹本直一表示，樂見台灣產出整個亞太區域內最先進的證劵型代幣相關法規。　　　

國發會產業處專門委員于台珊表示，催生「台灣區塊鏈大聯盟」成立，許毓仁扮演很重要的角色，政府除能優化產業環境外，更將提供整合產官學研的平台，讓我國區塊鏈產業朝向正向的發展。

行政院洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲也說，在參加有關國際區塊鏈與虛擬通貨監理規範討論的會議中，起步愈早的國家，就掌握了話語權，台灣將虛擬通貨業納入洗錢防制法的監理規範，是很有遠見的。

圖／許毓仁國會辦公室提供
圖／許毓仁國會辦公室提供
分享

區塊鏈洗錢防制法許毓仁
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:12

從景氣燈號看投資 投資好簡單

2019-06-27 13:20

勞保投保薪資這兩種算法 會影響你的退休金

2019-06-27 10:11

揪到高薪低報！ 這17萬名勞工7月起增提勞退金

2019-06-27 10:08

吳宏謀明接中華郵政董座「有機會就多做點事」

2019-06-27 09:54

陸資來台十周年／兩岸關係變淡 道路愈走愈窄

2019-06-27 02:34

陸資來台十周年／層層管控 吸引歐美探詢

2019-06-27 02:34

陸資來台十周年／陸資來台冷清清 十年成績單 兩岸都搖頭

2019-06-27 02:34

名家觀點／實價登錄該修正了

2019-06-27 01:50

財長呼喚 台商資金趕快回來

2019-06-27 00:40

推動「水平的公平」 蘇建榮：要讓隱形富人繳稅

2019-06-27 00:40

市府傾向藍天宏匯遞補

2019-06-27 00:22

國安疑慮 雙子星案遭駁回

2019-06-27 00:22

直言集／勿單憑想像就推翻遊戲規則

2019-06-27 00:20

兩大案 折損柯P政治能量

2019-06-27 00:17

雙子星案命運多舛…13年流標五次

2019-06-27 00:13

專家：投審會以行政手段擋陸資

2019-06-27 00:13

「政治凌駕一切」 南海擬提出訴願

2019-06-27 00:11

陳冲：投審會理由充滿臆測之詞

2019-06-27 00:07

認定涉及國安 投審會駁回南海公司雙子星案

2019-06-27 00:04

從學界到實務 蘇建榮「財政永續 一直放心上」

2019-06-26 23:57

經濟解析／行政判斷凌駕法律之上 對台灣不是好事

2019-06-26 21:37

大巨蛋、雙子星 成政壇金童柯文哲「阿基里斯腱」

2019-06-26 21:30

涉及國安 投審會駁回台北雙子星開發案

2019-06-26 19:57

雙子星得標港商遭駁回 北市捷運局：應無法簽約了

2019-06-26 19:27

雙子星案被投審會駁回 柯市府：明天回應

2019-06-26 19:16

到手的雙子星案飛了 南海控股：研擬對策中

2019-06-26 18:42

投審會以三大理由 駁回台北雙子星開發案

2019-06-26 17:40

國安疑慮 投審會駁回雙子星投資案

2019-06-26 17:24

解決彰濱缺工 經濟部提製造業移工外展遭勞動部打槍

2019-06-26 16:09

Yahoo助中小企 搶AI行銷財

2019-06-26 14:41

台商回台投資貸款補助 額度倍增

2019-06-26 14:21

產業外勞外展 經濟部闖關又失敗

2019-06-26 14:21

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 09:04

拚薪情！30歲新台幹前進東南亞 大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:16

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

酸地勤「這臉能考上空服員」 正妹空姐正面照曝光

2019-06-26 22:33

女醫師嗆空服員「只會在天空端盤子」引萬人戰翻

2019-06-27 10:07

長榮限時辦護照 4小時200人報到

2019-06-26 14:10

最新！長榮7月初取消401航班 仍持續新增中

2019-06-26 14:00

長榮律師向工會下最後通碟 32會員三寶明天10點繳回

2019-06-26 21:21

空服員工會這四項都不爭了 長榮如是說

2019-06-27 10:39

長榮罷工他神預言資方不讓步 王明鉅：停止罷工不是輸

2019-06-27 06:26

長榮航有長期對戰準備？7月中班表已備妥

2019-06-26 18:02

滯留維也納空服員回來加入罷工 10員回來領回三寶

2019-06-26 19:58

郝明義：威嚇女空服員 顯露長榮男性沙文主義深重

2019-06-27 07:44

空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

2019-06-27 11:27

避免外力騷擾 長榮航空派保全陪機組員通關入境

2019-06-26 18:57

國安疑慮 投審會駁回雙子星投資案

2019-06-26 17:24

綁信用卡賺好康？ 這5種刷卡現金「不」回饋

2019-06-26 15:59

勞保投保薪資這兩種算法 會影響你的退休金

2019-06-27 10:11

長榮罷工新對案大退讓！工會不堅持日支費禁搭便車條款

2019-06-27 10:48

到手的雙子星案飛了 南海控股：研擬對策中

2019-06-26 18:42

罷工第8天…風向變了？ 工會提讓步方案

2019-06-27 00:09

長榮罷工／滯留維也納空服員加入罷工行列

2019-06-26 15:44

長榮勞資上周六悄悄協商...原定昨天再談 最後流局

2019-06-26 18:21

官夫人最愛的儲蓄險被整頓 改買什麼能保值又有賺？

2019-06-27 09:00

傳產首例！統一設雙總制 黃釗凱、李清田出任

2019-06-26 18:07

長榮資方喚空姐「回家」 重辦護照、拿回三寶雙管齊下

2019-06-26 14:35

全球超商密集度最高不在日本、台灣 而是這國家

2019-06-27 09:41

華為重獲美企供貨 台系鏈動能恢復

2019-06-27 00:00

投審會以三大理由 駁回台北雙子星開發案

2019-06-26 17:40

台塑集團拍板加薪3.378％ 工會：最好的禮物！

2019-06-27 12:13

影／申辦新護照、取回三寶 約30名空服員委託律師辦理

2019-06-26 14:41

長榮空服罷工有解？明後天關鍵

2019-06-26 14:26

長榮罷工第7天 王國材：每天都希望結束

2019-06-26 19:50

尤美女聲援長榮空服員罷工 第二位民進黨立委到場

2019-06-26 15:39

女立委穿同婚案紅衣服聲援 長榮罷工空服員相擁淚崩

2019-06-26 15:25

揪到高薪低報！ 這17萬名勞工7月起增提勞退金

2019-06-27 10:08

服勤人數急升 長榮航7月運能估回到六成

2019-06-27 00:33

雙子星被卡！ 柯文哲：造成外國公司投資台灣的不確定性

2019-06-27 11:07

7月航班公告「空服員想回來也沒得飛」

2019-06-26 14:21

雙子星得標港商遭駁回 北市捷運局：應無法簽約了

2019-06-26 19:27

9.2萬元的智慧表如何誕生？直擊Garmin生產基地

2019-06-26 21:23

挖礦風潮再起 6檔比特幣概念股交投亮點

2019-06-26 18:33

認定涉及國安 投審會駁回南海公司雙子星案

2019-06-27 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top