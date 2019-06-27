亞洲區塊鏈高峰會將登場 台灣躍上國際舞台

2019-06-27 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



亞洲最大的區塊鏈國際高峰會《亞洲區塊鏈高峰會 ABS2019》將於7月2日、3日在台北盛大登場，「立法院推動區塊鏈連線」發起人立法委員許毓仁表示，此次高峰會將聚焦於單一功能性代幣，能更有系統性的規劃加密貨幣相關法規期程，有利於吸引全球關注並提高投資台灣的意願，也將提高至跨國監理的議題層級。

許毓仁強調，今年對於台灣而言是很重要的一年，除了同婚合法創下亞洲第一，金融科技方面，台灣將提出最完整明確的STO（證劵型代幣發行）管制辦法，可望成為亞洲的領頭羊。

許毓仁今（27）日特別召開亞洲區塊鏈高峰會前記者會，亞太地區區塊鏈領袖也透過錄影跨海表達致意。來自日本的眾議院國會議員，同時也即將出任月底在大阪舉辦的G20高峰會區塊鏈小組召集人竹本直一表示，樂見台灣產出整個亞太區域內最先進的證劵型代幣相關法規。

國發會產業處專門委員于台珊表示，催生「台灣區塊鏈大聯盟」成立，許毓仁扮演很重要的角色，政府除能優化產業環境外，更將提供整合產官學研的平台，讓我國區塊鏈產業朝向正向的發展。