下周油價估續漲 汽、柴油每公升調漲0.3元、0.4元

2019-06-27 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



由於美中貿易緊張關係和緩、美伊關係緊繃，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升調漲0.3元、0.4元。

實際調整金額將於周（30）日中午12時於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站公告。

累算至6月26日之7D3B周均價為64.46美元，較上周62.35上漲2.11美元。新台幣兌美元匯率31.122較上周31.345升值0.223元。