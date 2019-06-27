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檢仔聊齋：升官文化下，荒腔走板的檢警關係

新火力機組商轉 第1季台灣能源安全指標上升

2019-06-27 11:36經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

中央大學台經中心今（27）日公布台灣能源安全指標（TESI），今年第1季台灣能源安全指標為80.8點，年增14.6點，季增8.8點。台經中心表示，改善主因在於林口、大林和通霄等火力機組陸續商轉，以及進口來源風險和國際能源價格降低。

台灣能源安全指標依照「初級能源供應安全指標」、「基礎設施安全指標」及「能源消費安全指標」編製。其中，基礎設施方面，因備轉容量率偏離風險，且能源配比集中度降低，整體風險降低、安全度提高。

台經中心說明，基礎設施安全度有所改善，首先，核能及燃油發電量顯著提高，有助電力配比更為分散，其次，燃煤及燃氣新增機組陸續商轉，提升國內備用容量和備轉容量，另外，負載率也略微降低，增加負載轉移餘裕程度。

不過，在去年10月之後，我國燃油發電量大幅增加，去年第1季為21.7億度；而今年第1季累計燃油發電量為49億度，年增126%。燃油發電量提高，造成二氧化碳排放量和空氣污染增加，同時也增加發電成本。

隨著進口來源國分散化以及較低的來源國政治風險，我國初級能源供應安全度持續提升；再加上近期新火力機組陸續商轉、核二廠重啟運轉，以及燃油發電量顯著提高及負載轉移餘裕程度提升，有助改善基礎設施安全。

另外，今年第1季能源消費安全較前季高，主因為能源價格下跌、能源消費結構風險下降，但台經中心也指出，今年第1季布蘭特油價平均為63.24美元/桶，第2季截至21日之平均價為69.29美元/桶，較第1季上漲9.57%，故仍須留意未來能源成本變動對我國能源消費安全影響。

核二廠將於2021年後除役，缺電壓力仍在，台經中心認為，政府仍宜維持多元化之電力結構，以及增加電力需求面管理創造負載轉移空間，確保電力供應穩定。

中央大學台經中心今（27）日公布台灣能源安全指標（TESI），今年第1季台灣能源...
中央大學台經中心今（27）日公布台灣能源安全指標（TESI），今年第1季台灣能源安全指標為80.8點，年增14.6點，季增8.8點。圖／台經中心提供
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核二油價
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