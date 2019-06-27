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真的發大財了？ 這些原因讓零售業營收屢創新高

2019-06-27 11:25經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

真的發大財了？根據經濟部統計，隨著消費型態改變，近年我國零售業者採展店、商品優化、多元行銷及便利服務等方式，帶動營收由2011年3兆4,552億元，升至2018年的3兆7,371億元，和美國、南韓一同創下歷年新高，平均年成長率1.6%，今年1-5月續增1.1%。（圖一）

經濟部指出，去年我國零售業營業額以綜合商品零售業為大宗，占比32.7%，年增3.8％，為零售業營業額成長的主要貢獻來源；汽機車零售業占16.1%，食品、飲料及菸草業占7.6%，分居二、三名。

相較於2011年，綜合商品零售業營業額占零售業比重上升5個百分點最多，汽機車業比重提高3.8個百分點次之，無店面零售業上升2.1個百分點位居第三。

綜合商品零售業中，營業額又以百貨公司占27.8%最多，便利商店占26.3%次之，量販店、超級市場分占16.3%、16.2%。

與2011年比較，百貨公司營業額占比漸減；便利商店及超級市場則因提供便利快捷的銷售服務，業績逐年成長，占比各增1.2及1.8個百分點；受到家戶人口減少及超市競爭影響，量販店占比減少1個百分點。

經濟部指出，由於近年網購興起，衝擊各國百貨公司成長力道，近10年來，美國、日本的百貨公司營業額多呈減少趨勢。但在台灣，百貨業者因應時代趨勢，紛紛打造線上線下全通路購物、並且引進國際精品、擴大餐飲及娛樂設施，加上outlet陸續加入營運，帶動我國百貨公司營業額持續增加，2018年升至3,401億元，為歷年新高，年增1.6%，已是連續10年正成長，今年1-5月續增4.4%。（圖二）

另一方面，我國超級市場業者持續展店、拓展商品種類、引進會員制及消費點數累積優惠等策略，營業額同樣逐年成長，2018年年增4.5%，連續16年正成長，今年1-5月續增3.8%。

根據流通快訊店數統計，連鎖型超級市場家數至2019年5月底已達2,287家，較去年底增加36家，超級市場家數以全聯976家居首，其次為美廉社680家、頂好220家。（圖三）

若與各國相比，美國因為就業市場穩健及減稅效應，帶動2018年超級市場營收年增3.7%，為近四年最高增幅；南韓則因非連鎖小型超市營收下滑影響，去年增幅僅1.9%，為2008年以來最小增幅，今年1-4月年減4.9%，為歷年同期最大減幅；日本也因民間消費減緩，加上展店相對平緩，去年營收僅增加0.9%。（圖四）

至於便利商店方面，台灣業者近年致力於開發多元商品結構，加上推出大型、複合店型，滿足消費者生活所需，帶動營收持續成長，2018年便利商店營業額達3,217億元，續創歷年新高，年增6.3%，連續九年正成長，日本、韓國同樣蓬勃發展。

我國連鎖便利商店家數逐年攀升，根據流通快訊統計，今年5月底四大便利商店總營業店數為1萬1,105家，較上年底增加239家。其中，統一超商店數5,459家居首位，幾乎占了快一半。（圖五）

若以密集度觀察，我國去年平均每2,148人就有一家連鎖便利商店，僅次於南韓，日本則是每2,235人就有一家便利商店，密集度位居第三。（圖六）

根據經濟部統計，去年我國無店面零售業營業額為2,748億元，為歷年新高，年增6%，近八年平均每年成長6.2%，優於整體零售業1.6%。其中，以電子購物業為快速成長的動力，營業額由2011年1,100億元，攀升至去年1,894億元，占無店面零售業近七成，平均年增8%。

今年前5月無店面零售業營業額年增4.5%，由於網購市場愈趨成熟，加上完善網路環境及搭配節慶促銷活動，預估今年營收可望再創新高。（圖七）

此外，自金融海嘯以來，我國汽機車零售業營業額逐年上揚，2017年達6,187億元，為歷年新高，2018年則因基數較高及部分國產車銷售疲弱，年減2.9%，今年1-5月續減4.4%。

經濟部表示，國內新增掛牌汽車向來以國產車居多，但近年國際車廠採價格優惠策略搶市，進口新車掛牌數連年擴增，市占率逐漸提高，今年1-5月市占率升至47.9%，較2011年增加22.2個百分點。

經濟部表示，燃料零售業為零售業主力行業之一，營業額易隨油價波動，2011年到2014年國內95無鉛汽油平均每公升30元以上，以致燃料零售業營業額連續四年均達3,000億元以上。

但從2014年下半年起國際油價走低，燃料零售業營業額明顯走弱；去年油價回升至每公升29.4元，營收隨之增至2,732億元，年增12.8%；今年1-5月油價略低於去年同期，以致營業額減0.4%。（圖八）

圖一／經濟部提供
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圖七／經濟部提供
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圖六／經濟部提供
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圖二／經濟部提供
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圖五／經濟部提供
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圖四／經濟部提供
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圖三／經濟部提供
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圖八／經濟部提供
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零售業營收
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