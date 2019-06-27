中油台中廠第二期擴建計畫 環差審查通過

2019-06-27 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣中油公司台中液化天然氣廠新建第二席LNG碼頭及卸收設備等環境影響差異分析報告，昨（26）日經環保署第358次環評審查大會通過。中油表示樂見其成，配合推動政府能源轉型政策再邁大步。

中油指出，本案台中廠第二席LNG碼頭新建，是台灣中油向台台中港務分公司租用台中港西11〜12號碼頭位置興建，目的在擴充台中廠液化天然氣卸收能力，確保國內天然氣市場的穩定供應。

中油表示，本案通過將使配合政府「確保核安、穩健減核、打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園」能源轉型政策推動的供氣計畫，又向前跨出一步。