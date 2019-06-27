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美中貿易戰又要大轉折？ 快問快答看投資人在擔心啥

投審會駁雙子星案 捷運局：尊重但應公開說明法令依據

2019-06-27 10:21聯合報 記者翁浩然╱即時報導

針對經濟部投審會昨天駁回南海團隊申請投資台北雙子星開發案，北市捷運工程局今早對外發布聲明表示「尊重經濟部投審會的決議，後續將依法辦理相關作業」，同時也呼籲投審會公開說明認定駁回的理由及法令依據，接受社會公評；但捷運局針對後續會通知次優申請人遞補或重新公開徵求投資人，仍未詳細說明。

捷運局表示，投審會昨天下午召開南海團隊申請投資台北雙子星開發案申請審查會議，委員會依據外國人投資條例第7條規定，認定對國家安全有不利影響而駁回申請案；對此審查結果只能尊重，後續作業會依甄選須知規定辦理。

捷運局也指出，投審會依據外國人投資條例駁回南海團隊申請，代表南海團隊並非陸資公司，與雙子星標案在資格審查時的結果一致；但投審會也應公開說明清楚，認定駁回的理由與法令依據，接受社會公評，以避免造成法律爭議，阻礙台北雙子星開發案後續作業。

依照台北雙子星第六次招標甄選文件規定，這次採國際標，外國公司需依據外國人投資條例規定，於取得最優申請人資格後，向投審會申請設立專案公司通過後，才以專案公司和北市府簽約。

捷運局表示，如果最優申請人於規定期限內無法設立專案公司並與北市府簽約，將失去資格，捷運局後續也將依投資人須知規定，通知次優申請人遞補或重新公開徵求投資人。

投審會駁回台北雙子星開發案，捷運局：應公開說明法令依據，接受社會公評。記者陳柏亨...
投審會駁回台北雙子星開發案，捷運局：應公開說明法令依據，接受社會公評。記者陳柏亨／攝影
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投審會捷運南海
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