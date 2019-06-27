勞保投保薪資這兩種算法 會影響你的退休金

2019-06-27 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞保老年給付在年金開辦後，可以選擇一次領或按月領，但因各有不同平均投保薪資計算規定，因此很多勞工等到申請給付時才發現，無論是按月領年金，或是一次金與一次請領，採計平均投保薪資的期間都不相同。勞工若要正確計算自己的勞保老年給付請領金額，最好搞懂平均投保薪資期間計算方式。

勞保老年給付，原本只能一次領完，不過2009年開辦勞保年金後，年齡達到請領條件，勞保年資滿15年，則可以選擇領年金；未滿15年，則領取老年一次金，如果在2009年之前就有勞保年資的勞工，則可以選擇一次請領。

也就是說，勞保老年給付一次請領的方式有兩種，一種為老年一次金給付，一種為一次請領老年給付，因為制度背景不同，各有不同投保薪資計算方式，也會影響給付金額。如果勞工成就領取老年給付條件，在年金與一次請領間選擇年金時，平均投保薪資採計方式也不相同。

舉例而言，甲勞工1957年出生，今年62歲，勞保年資34年，如果選擇年金，平均投保薪資是採計加保期間60個月最高的月投保薪資予以平均計算，也就是採計勞工34年勞保年資中，投保薪資最高的60個月為標準。若假設是4萬5,000元，則年金是每月45,000X1.55%x34=23,715元，再加計延後請領的展延年金。

如果甲勞工選擇一次請領，因為是屬於年金開辦前的規定，因此採計的平均投保薪資是按退保當月起前三年實際月投保薪資平均計算，與年金採計的投保薪資標準不同。

以甲勞工為例，選擇一次請領時，採計的是退保前三年的平均月投保薪資，而非整體34年的最高投保薪資，如果甲勞工因為年紀大，晚期投保薪資變低，對他就相對不利。例如甲勞工可能退保前三年平均投保薪資已降為4萬3,000元，一次請領計算方式是勞保年資前15年，一年給1個基數計算，第16年起，一年給2個基數，但到60歲最多領45個基數，超過60歲仍工作者，最多可領到50個基數。甲勞工超過60歲的年資有2年，因此勞保一次請領年資是49個基數。可以領43,000X49=210萬7,000元。

另外一種老年一次金，勞保年資未滿15年也不符合一次請領規定的人，只能選領一次金，平均月投保薪資計算方式是採加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算，給付金額＝平均月投保薪資×給付月數(保險年資每滿一年，按其平均月投保薪資發給1個基數；保險年資未滿一年者，依其實際加保月數按比例計算；未滿30日者，以一個月計算。逾60歲以後之保險年資，最多採五年)。