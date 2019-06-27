揪到高薪低報！ 這17萬名勞工7月起增提勞退金

2019-06-27 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞保局每年查對勞保高薪低報的結果出爐了，今年比對雇主申報勞工去年薪資扣繳憑單後，共揪出3萬餘家事業單位勞保高薪低報，勞工人數12萬餘人；勞退新制部分則有4萬餘家事業單位，17萬餘名勞工，勞保局將在近日分批發函通知事業單位，並於7、8月逕予調高。其中勞退部分，17萬餘勞工每月可望增加8千餘萬提繳金額。

勞保局表示，為避免雇主低報勞、就保（就業保險）及勞退薪資，勞保局每年都會主動比對財稅資料逕調。今年是利用雇主於1、2月申報勞工報稅用的去年薪資扣繳憑單，比對勞工投保薪資、提繳工資是否有偏低情形。

結果最近出爐，發現勞保、就保部分約有3萬餘家企業有高薪低報情形，勞工人數約12萬餘人。勞退新制部分則有4萬餘家企業疑似高薪低報，影響勞工人數17萬餘人。

勞保局表示，近日將會分批發函通知各事業單位，並自今年7月1日、8月1日起逕行調高，並按調高後金額收取勞保及就保保險費，以及勞工退休金。其中勞保、就保費每月約增加5千萬餘元；至於逕調4萬餘家事業單位，每月則要增提8千餘萬勞退提繳工資。

勞保局表示，由於今年度根據財稅逕調，是根據財政部取得去年度財稅薪資臨時所得資料，並非今年度資料，與逕調時的工資可能會有時間落差，因此若勞工逕調後金額與目前每月薪資總額不符，事業單位可在收到逕調通知函30日內，檢具薪資佐證資料（如薪資明細等）寄送勞保局辦理更正。

勞保局表示，勞保局比對財稅資料非屬檢查，因此不會據此處罰事業單位，但是若事業單位被多次、連續逕調者，將會列入後續追蹤並辦理專案查核，若查核違法屬實，就會根據規定裁罰。