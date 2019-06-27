直言集／勿單憑想像就推翻遊戲規則

2019-06-27 00:20 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李莉珩



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經濟部投審會查了五個月，昨天宣布「認定」由香港商人于品海掌控的南海控股公司有國安疑慮，駁回其投資雙子星案。投審會認定的三大理由其實都是推論，沒有證據，只是單憑政府的想像與恐懼「有國安疑慮」，就可完全推翻地方政府和商界的所有遊戲規則。

台北市的雙子星開發案從去年底由香港商人于品海的南海團隊得標後就陷入政治角力，不管是卡柯文哲還是卡于品海，此案已從單純的投資案變成政治案。原本從中資的認定下手，但整個案件被陸委會、國安會、外交部、金管會、經濟部投審會等單位用放大鏡鉅細靡遺檢視，還曾被台北市長柯文哲砲轟為「千百會」，但就是找不出南海控股是中資的實質證據。

金管會主委顧立雄今年二月還曾公開表示，金管會查了後，南海控股公司並非中資。事隔三個月，昨天投審會改用「認定有國安疑慮」的理由，既是「認定」，就不必再拿出法律規定與實質證據了。

投審會認定的理由也很牽強，「投審會認定投資人與中國市場淵源及關聯極深」、「南海集團也應視為中國內地的註冊國」、「南海的行政總裁、董事會等結構顯示中國人高度參與公司的營運、政策方向」…。民進黨政府用這些理不直氣不壯的推論，來駁回南海控股投資雙子星，顯見心證早定，就是要卡到底。