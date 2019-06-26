經濟解析／行政判斷凌駕法律之上 對台灣不是好事

2019-06-26 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



台北市雙子星開發案遭經濟部投審會，以涉及國家安全議題等三大理由駁回。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

被視為國內世紀大標案、總投資金額高達600億元的國門地標－「台北雙子星案」（台北車站特定專用區C1/D1土地開發案），13年來歷經五次流標，終於在去年底第六次招標由香港商南海發展、馬來西亞商馬頓共同成立的台灣南海發展獲最優申請人資格，且原訂三月底與北市府簽約；不過，歷經投審會近半年審查，最後以「涉及國家安全議題」駁回此案；命途多舛的「台北雙子星案」恐再陷入第六次流標。

面對全案峰迴路轉，南海控股內部關係人透露，到目前為止，集團還在研擬對策因應中，不排除將提行政訴訟。

雖然獲得最優申請的人南海控股主席于品海，參與此案過程中從不遮掩「親中愛台」立場，且創業之路與中國關係密切，與中國市場淵源及關聯極深。不過回歸到程序的合理性，南海發展確實每一步都按照國內法規進行，而且投審會耗時近半年最後卻以親中色彩濃厚，易受中國政策影響，「沒有實質違法證據」就駁回南海投資台北雙子星案，將會重挫政府誠信，且未來就算重啟第七次招標，勢必引起爭議，且會大幅降低開發商的投標意願。

按照法規，若南海發展確定取消資格，台北市捷運局有兩大方案處理，第一重啟第七次招標，第二由第二順位遞補（但北市捷運局會與第二順位宏匯集團議約，但議約需有兩項承諾，第一規格標時，宏匯集團承諾審議委員部分，承諾事項要備載在合約當中，第二就是開發時程承諾），最終捷運局的決定如何，明日將會揭曉。

房地產業內人士分析，「雙子星案」前五次因招標條件不清楚，造成五次流標，去年進行第六次標售，規則、條件訂定清楚，且也有實力的廠商出手，結果投審會認為「涉及國家安全議題」，這種帶有人為因素的色彩來解釋國安問題，說法差強人意，明顯行政判斷凌駕法律之上，在政治力影響重大開發案之下，「只能說遺憾，對台灣來說不是一件好事」。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，「雙子星案」本身投資金額大，招標條件限制是會比較多，不過政府以國家安全問題做為駁回理由，「涉及國家安全」也要有一個標準，才能降低投標者的疑慮；尤其這個開發對於台北、甚至國家經濟發展相當重要，台北車站站前更是仰賴此開發案，認為政府要駁回南海控股得標資格，也要據理充分，否則會讓外資有疑慮。

事實上，面對台灣投資環境，早已不是國際型大咖投資人的首選之地，朱幸兒就說，國際型投資人在評估是否進行大規模的投資，是以持有期間租金收益，以及出場時的增值空間等兩大關鍵因素來判斷，不過台灣目前正面臨兩岸政治不確定因素，加上稅改後交易所得稅大幅提高，以致外資從2012、2013年後對台投資意願持續下滑。

在國際性投資人對投資台灣的興趣不高，加上國內大咖投資人也因該案從得標到完工恐歷經兩任總統大選，在政治力影響無法克服下，國內外投資人多是縮手以對，恐將面臨第六次流標的國門地標－「台北雙子星案」，等了13年最後到底何去何從，誰能給答案。